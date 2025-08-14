Sarau das Pretas celebra poesia pernambucana no Espaço O Poste, no Recife
2ª edição do Sarau das Pretas acontece em Recife no Espaço O Poste, com Jessicalen Conceição e poetisas da RMR, entrada gratuita e classificação livre
Evento gratuito acontece no dia 15 de agosto, com apresentações de Jessicalen Conceição e outras poetisas da Região Metropolitana do Recife.
O Sarau das Pretas realiza sua 2ª edição dentro da Ocupação Espaço O Poste, no dia 15 de agosto (sexta-feira), às 19h, com entrada gratuita e classificação livre. A apresentação principal será da poeta pernambucana Jessicalen Conceição, que vive em Abreu e Lima/PE, acompanhada de diversas poetisas da Região Metropolitana do Recife (RMR), como Gabriela (Agô Mc) – Jaboatão dos Guararapes, Joy Thamires – Recife, Nena Callejera – Recife, Odailta Alves – Recife e Yastricia – Camaragibe.
Todas elas são referências dentro da própria periferia, atuando com poesia, produção cultural e arte-educação. “São muitas vozes potentes nessa celebração. Jessicalen é poeta, atriz, oficineira e produtora cultural, vice-campeã nacional do Slam 2023 e com vivências nos festivais da literatura e ações literárias de educação antirracista. Também temos a presença de Odailta Alves, mulher negra, lésbica, escritora, educadora, atriz e ativista dos Direitos Humanos, com ênfase em práticas antirracistas. Ela tem oito livros publicados, além de prêmios literários”, destaca o Espaço O Poste.
O Sarau das Pretas deste ano realiza a junção entre as poetas de versos livres e do Slam. A conexão gera versos e poesia simultaneamente. “Nena Callejera, vulgo de Núbia de Aquino, é mediadora cultural, educadora popular, artista visual e artesã, graduada em História pela UFRPE, atuando em arte e cultura desde 2014. Joy Thamires é escritora com seis livros publicados de forma independente e poetisa com atuação em saraus, encontros e oficinas”, acentua o Espaço O Poste.
A iniciativa cria um espaço de arte, música, poesia e coletividade, reunindo palavra, presença e energia para fortalecer a cena local. “Agô Mc é poeta, rapper, compositora e produtora cultural, nascida e criada na comunidade de Jardim Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, e Yastricia é mulher indígena da terra dos Camarás, artista que transita entre teatro, performance, poesia e tradução em Libras”, conta a equipe do Espaço O Poste.
A Ocupação Espaço O Poste conta com incentivo público do programa Funarte de Apoio a Ações Continuadas 2023 - Espaços Artísticos, possibilitando a continuação da ocupação em 2025, com apresentações de teatro adulto e juvenil, leitura dramatizada, shows, contação de história, dança, giras de diálogo e movimento circense.
Serviço — 2ª edição do Sarau das Pretas
Data: 15/08 (sexta-feira), às 19h
Local: Ocupação Espaço O Poste – Rua do Riachuelo, nº 641, Boa Vista, Recife/PE
Entrada: gratuita
Classificação: livre
Apresentação principal: Jessicalen Conceição
Participação com poesia: Agô Mc, Joy Thamires, Nena Callejera, Odailta Alves e Yastricia
Perfis para conhecer:
@oposteoficial · @jessicalen_ · @nenacallejera · @joythamires_ · @odailtaalves · @ago_mc_ · @yastricia