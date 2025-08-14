Música clássica e pop rock são celebradas nos dois concertos Candlelight neste domingo (17) no Teatro RioMar Recife
O Teatro RioMar Recife recebe Candlelight com apresentações de Vivaldi às 18h e hits de Coldplay e Imagine Dragons às 20h, neste domingo (17)
Clique aqui e escute a matéria
O concerto Candlelight, que conta com música à luz de velas, volta ao Teatro RioMar, localizado no Piso L4 do RioMar Recife, neste domingo, 17 de agosto, com duas apresentações que vão contemplar tanto os apaixonados pela música clássica quanto os amantes do bom pop rock. A programação terá o repertório clássico de Vivaldi, às 18h, além dos sucessos de duas bandas que marcaram a cena pop contemporânea: Coldplay e Imagine Dragons, às 20h.
Na primeira apresentação, o público poderá contemplar a obra-prima “As Quatro Estações”, de Antonio Vivaldi, interpretada pelo Quarteto de Cordas Monte Cristo. O programa contempla os quatro concertos que compõem a obra: Primavera, Verão, Outono e Inverno, em uma experiência sensorial marcada pela música e pela atmosfera cênica criada pela iluminação especial das velas.
Na sequência, a emoção segue com o espetáculo “Candlelight: O Melhor de Coldplay e Imagine Dragons”, também com o Quarteto Monte Cristo. O repertório inclui hits como “Viva La Vida”, “Fix You” e “Sky Full of Stars”, além de faixas marcantes da banda Imagine Dragons, como “Believer”, “Radioactive” e “Bad Liar”.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Candlelight, a série de concertos à luz de vela, é apresentado pela Fever e integra a agenda cultural do Teatro RioMar Recife. Os ingressos podem ser adquiridos no site da Fever: O Melhor de Vivaldi e Coldplay x Imagine Dragons.