Música clássica e pop rock são celebradas nos dois concertos Candlelight neste domingo (17) no Teatro RioMar Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O Teatro RioMar Recife recebe Candlelight com apresentações de Vivaldi às 18h e hits de Coldplay e Imagine Dragons às 20h, neste domingo (17)

Clique aqui e escute a matéria

O concerto Candlelight, que conta com música à luz de velas, volta ao Teatro RioMar, localizado no Piso L4 do RioMar Recife, neste domingo, 17 de agosto, com duas apresentações que vão contemplar tanto os apaixonados pela música clássica quanto os amantes do bom pop rock. A programação terá o repertório clássico de Vivaldi, às 18h, além dos sucessos de duas bandas que marcaram a cena pop contemporânea: Coldplay e Imagine Dragons, às 20h.

Na primeira apresentação, o público poderá contemplar a obra-prima “As Quatro Estações”, de Antonio Vivaldi, interpretada pelo Quarteto de Cordas Monte Cristo. O programa contempla os quatro concertos que compõem a obra: Primavera, Verão, Outono e Inverno, em uma experiência sensorial marcada pela música e pela atmosfera cênica criada pela iluminação especial das velas.

Na sequência, a emoção segue com o espetáculo “Candlelight: O Melhor de Coldplay e Imagine Dragons”, também com o Quarteto Monte Cristo. O repertório inclui hits como “Viva La Vida”, “Fix You” e “Sky Full of Stars”, além de faixas marcantes da banda Imagine Dragons, como “Believer”, “Radioactive” e “Bad Liar”.

Candlelight, a série de concertos à luz de vela, é apresentado pela Fever e integra a agenda cultural do Teatro RioMar Recife. Os ingressos podem ser adquiridos no site da Fever: O Melhor de Vivaldi e Coldplay x Imagine Dragons.