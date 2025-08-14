Recife: RioMar Encontros especial de Dia do Irmão traz Rogério Flausino e Wilson Sideral cantando Cazuza

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Companheiros de vida, os irmãos merecem celebrar essa relação de amor com uma comemoração marcante. O projeto autoral RioMar Encontros volta em uma edição especial de Dia do Irmão com um show especial dos irmãos Rogério Flausino e Wilson Sideral cantando Cazuza. A apresentação acontece no dia 1º de setembro, às 20h, no Teatro RioMar Recife. Os ingressos já estão à venda através do App do RioMar Recife no valor de R$ 40 (meia entrada) e R$ 80 (inteira).

Para celebrar o Dia do Irmão, o RioMar Recife reúne os irmãos mineiros Rogério Flausino, vocalista da banda Jota Quest, e Wilson Sideral para um show especial do projeto RioMar Encontros. No palco, eles vão reverenciar a vida e obra de um dos seus maiores ídolos, o cantor e poeta Cazuza.

“Este nosso feliz reencontro tem como propósito propagar ainda mais a música e a poesia de Cazuza, fundamentais na formação de toda uma geração", explica Flausino. "É também uma importante oportunidade de ajudar a fomentar o lindo trabalho realizado pela Sociedade Viva Cazuza, há exatos 30 anos, no combate à AIDS”, completa.

A direção musical, assinada por Sideral, preza pelos arranjos originais, em repertório que caminha pelas diversas fases da carreira do poeta-exagerado, dos anos de Barão Vermelho, aos hits da carreira solo. “Pra ser sincero, a gente não quis reinventar nada, estamos apenas matando a saudade desses fonogramas clássicos. É coisa de fã, de irmão, de amor mesmo. Nossos destinos foram traçados na maternidade”, acrescenta Sideral.

No set-list, o lado rock do poeta aparece em canções como “Beth Balanço”, “Porque Que a Gente é Assim”, “Ideologia”, “O Tempo Não Pára” e “Pro Dia Nascer Feliz”; a MPB e a bossa-nova mostram sua cara em “Faz Parte do Meu Show”, “Todo Amor Que Houver Nesta Vida”, “Eu Preciso Dizer Que Te Amo” e “Codinome Beija-Flor”; do blues, as clássicas “Solidão, Que Nada” e “O Blues da Piedade”; e do pop, os hits “Exagerado”, “O Nosso Amor a Gente Inventa” e “Brasil”, além de regravações eternizadas na voz de Cazuza como “Vida Louca Vida”, de Lobão e Bernardo Vilhena, “Quase Um Segundo”, de Herbert Viana, e “O Mundo é um Moinho” de Cartola. A dupla interpreta ainda canção inédita intitulada “Não Reclamo (Essas Canções de Amor)”, poema de Cazuza musicado por Sideral em 2015, especialmente para o projeto.

Os irmãos serão acompanhados pelos músicos Adriano Campagnani (baixo), David Maciel (bateria), Marcelinho Guerra (guitarra), Breno Mendonça (sax) e Wagner Souza (trompete).

O RioMar Encontros é um projeto cultural autoral criado pelo RioMar Recife e que traz na essência a boa música em encontros especiais de artistas, compondo o entretenimento para clientes do empreendimento. A quarta edição acontece em setembro, mês que é celebrado o Dia do Irmão.

Campanha

A campanha inédita de Dia do Irmão do RioMar Recife foi reconhecida com o Troféu Bronze do Prêmio Abrasce de 2025, um dos mais importantes do setor. Neste ano, a campanha acontece entre os dias 1º e 7 de setembro, com oportunidades de compras em diversos segmentos para homenagear os irmãos. Com mais de 400 operações em seu mix, o empreendimento reúne marcas de moda, calçados, acessórios, perfumaria, tecnologia, beleza, bem-estar e muito mais. Para quem prefere surpreender com experiências, há opções de serviços como barbearias, salões de beleza, clínicas de estética, spas e academias.

