Agenda | Notícia

Festival Circo Preto celebra artistas negros e leva arte circense a quatro cidades de Pernambuco

30 propostas de grupos artísticos, compostos majoritariamente por pessoas negras, serão selecionadas. O festival acontecerá de 16 a 30 de novembro

Por Guilherme Gusmão Publicado em 20/08/2025 às 13:45
Picadeiro
Picadeiro - iStock

Com o propósito de valorizar a potência artística e a trajetória de grupos e artistas negros no universo circense, o Festival Circo Preto – Negritude no Centro do Picadeiro chega à sua edição 2025 com uma programação inteiramente gratuita.

O evento será realizado entre os dias 16 e 30 de novembro, com cerca de 30 atrações espalhadas por quatro cidades pernambucanas: Camaragibe, São Lourenço da Mata, Recife e Palmares.

Mais representatividade no picadeiro

Com inscrições abertas para grupos e artistas de todo o país, o festival estabelece que entre 50% e 80% do elenco em cena seja composto por pessoas negras, a depender do número de integrantes de cada grupo.

Os selecionados receberão ajuda de custo que varia de R$ 500 a R$ 700 para números circenses, e de R$ 2.000 a R$ 3.000 para espetáculos.

Para a seleção, serão considerados critérios que assegurem equidade e valorização das obras, como a originalidade e inovação das criações, a qualidade técnica das habilidades apresentadas, a capacidade artística de transmitir narrativas e mensagens relevantes e, ainda, o impacto social, especialmente no incentivo à reflexão sobre questões raciais e sociais a partir da arte circense.

“As histórias das pessoas negras e da arte circense e do circo traçaram as suas caminhadas em paralelo e se cruzaram por gerações. Essa arte milenar tem origem nas feiras livres que depois viraram picadeiros", explica Flávio Santana, idealizador e produtor executivo do festival.

"Através desse fazer artístico, falamos também sobre resistência, força e destreza do povo escravizado”, completa.

A expectativa dele é que a realização do projeto seja o primeiro passo para um novo cenário cultural em Pernambuco, fortalecendo o vínculo entre artistas, público, governos municipais e governo estadual.

Apoio cultural

Este projeto foi contemplado nos editais da Política Nacional Aldir Blanc Pernambuco e tem apoio financeiro do Governo do Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Cultura do Estado via PNAB, direcionada pelo Ministério da Cultura - Governo Federal.

O festival conta também com o incentivo do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura - FUNCULTURA, FUNDARPE, Secretaria de Cultura, Governo do Estado de Pernambuco.

Serviço

Inscrições: até 31 de agosto de 2025

Regulamento e inscrições: Instagram @festivalcircopreto

Formulário: forms.gle/Deaq3mEUw8QcCtae6

Resultado: 20 de setembro de 2025

Mais informações: festivalcircopreto@gmail.com | (81) 9 9555-2460

Nova montagem do clássico 'Um Sábado em 30' ganha sessão dupla no Recife
Nova montagem do clássico 'Um Sábado em 30' ganha sessão dupla no Recife
Horóscopo 20/08: Hoje é o seu dia! Boas notícias estão chegando para o seu bolso e grandes conquistas aguardam
Horóscopo 20/08: Hoje é o seu dia! Boas notícias estão chegando para o seu bolso e grandes conquistas aguardam

