fechar
Cultura | Notícia

Horóscopo 20/08: Hoje é o seu dia! Boas notícias estão chegando para o seu bolso e grandes conquistas aguardam

Hoje é dia de nadar no mar de oportunidades! Lua e Vênus reforçam seu charme e suas habilidades, destacando você no trabalho e na vida pessoal

Por Aisha Vitória Publicado em 19/08/2025 às 17:36 | Atualizado em 19/08/2025 às 17:37
Horóscopo de quarta-feira
Horóscopo de quarta-feira - Thiago Lucas/ Artes JC

Clique aqui e escute a matéria

Áries

Arianos, preparem-se para uma quarta-feira incrível! Expectativas alinhadas no trabalho, harmonia em família e muita alegria à noite, especialmente na área amorosa.

Seu charme estará no auge, então aproveite para encantar seu crush. Aproveite, sua estrela vai brilhar intensamente hoje!

  • Cor: AMARELO-OURO
  • Palpite: 57, 30, 10

Touro

Hoje é seu dia, tourinha! Graças à harmonia entre Lua e Vênus, espere contatos e relações fluindo com leveza. Seu carisma brilha, facilitando convencer e encantar todos ao seu redor.

Explore essa energia positiva nas esferas pessoal, profissional e amorosa. À noite, a família ganha foco, fortalecendo laços de cumplicidade e aconchego com seus queridos.

  • Cor: LILÁS
  • Palpite: 11, 61, 38

Gêmeos

Hoje é o seu dia! Boas notícias estão chegando para o seu bolso e grandes conquistas aguardam no trabalho. Solte a criatividade para aumentar os ganhos e estabilizar a posição no emprego. À noite, conquiste o crush com charme e boa lábia.

  • Cor: CINZA
  • Palpite: 20, 47, 45

Câncer

Seu dia promete maravilhas! Lua e Vênus reforçam seu charme e suas habilidades, destacando você no trabalho e na vida pessoal.

Boas vibrações nas finanças e surpresas à noite vêm para somar. Romance? Proteção garantida!

  • Cor: DOURADO
  • Palpite: 03, 10, 30

Leão

Hoje, um dia tranquilo e produtivo espera por você! Concentre-se no trabalho e espere por novidades positivas ao anoitecer.

Sua aura está potente, tornando você o centro das atenções e atraindo amor e admiração sem esforço.

  • Cor: VIOLETA
  • Palpite: 44, 26, 24

Virgem

Hoje é dia de nadar no mar de oportunidades! Com Lua e Vênus ao seu lado, é hora de realizar seus sonhos. O trabalho flui, seus talentos brilham em grupo, e a alegria invade as amizades.

À noite, uma paz tranquila prevalece e o romance fica mais acolhedor; solteiros, fiquem alerta para um amor misterioso e sedutor!

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP
  • Cor: VERDE
  • Palpite: 42, 06, 51

Leia Também

Libra

Grandes oportunidades estão à sua espera, Libra! O alinhamento entre Lua e Vênus favorece seu brilho na carreira. Almeja uma promoção? Vá atrás dela!

No amor, aproveite seu carisma para encantar o crush. À noite, espere por momentos de sonho e harmonia ao lado do ser amado.

  • Cor: AZUL-CLARO
  • Palpite: 14, 42, 22

Escorpião

Ótimas notícias, Escorpião! Lua e Vênus enviam vibes positivas para abrir seus caminhos e favorecer seus futuros projetos.

Expectativas no trabalho e vida amorosa estão prestes a se materializar. Seu brilho pessoal será inegável à noite.

  • Cor: MARROM
  • Palpite: 24, 06, 44

Sagitário

Hoje é o seu dia, Sagitário! Oportunidades lucrativas surgirão para alavancar seus ganhos, principalmente pela manhã. No amor, sua sensualidade será notável e a noite promete ser mágica.

  • Cor: AZUL
  • Palpite: 36, 21, 45

Capricórnio

A Lua e Vênus estão juntinhas hoje, abrindo caminhos e promovendo alianças benéficas na vida pessoal e profissional.

É hora de interagir, investir em parcerias e colocar planos em ação com o apoio dos que confia. E o amor? Apimenta os lençóis à noite!

  • Cor: AZUL-ROYAL
  • Palpite: 47, 20, 07

Aquário

Hoje é o seu dia! Com energia e vitalidade em alta, espere produtividade no trabalho e reconhecimento dos superiores. À noite, prepare-se, romance está no ar!

  • Cor: PRETO
  • Palpite: 51, 53, 08

Peixes

O dia acende a criatividade, favorecendo a inovação no trabalho! Ótimos momentos aguardam na paixão. Ouse, encante e conquiste!

Com o vigor da saúde e um estado emocional elevado, a alegria de viver brilha intensamente. As estrelas ditam um dia para se destacar.

  • Cor: AZUL-TURQUESA
  • Palpite: 41, 14, 31

#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Leia também

Um signo vai receber proposta ou grana inesperada antes de agosto acabar
Signo

Um signo vai receber proposta ou grana inesperada antes de agosto acabar
Esses 2 signos vão atrair dinheiro como imã nos próximos dias
Signo

Esses 2 signos vão atrair dinheiro como imã nos próximos dias

Compartilhe

Tags