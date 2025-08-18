fechar
Cultura | Notícia

Horóscopo 19/08: Prepare-se para um dia de emoções! Comece devagar, respire fundo e evite conflitos desnecessários

Tenha cautela e controle suas reações no início do dia, astrolover! Evite impulsos, especialmente financeiros

Por Aisha Vitória Publicado em 18/08/2025 às 16:17
Horóscopo de terça-feira
Horóscopo de terça-feira - Thiago Lucas/ Artes JC

Áries

Hoje, adote a calma e evite confrontos, especialmente pela manhã. A tensão pode surgir, mas sua paciência e boa vontade irão superar isso. As coisas melhorarão à tarde, tanto no trabalho quanto em casa.

A vida amorosa pode começar agitada, mas promete uma noite tranquila. Se está solteiro, uma pessoa do passado pode reaparecer e mexer contigo. Respire fundo, o dia será de superação!

  • Cor: VERMELHO
  • Palpite: 48, 01, 39

Touro

Prepare-se para um dia de emoções! Comece devagar, respire fundo e evite conflitos desnecessários. Mas fique tranquilo, o clima melhora no decorrer do dia.

Tarde produtiva e estímulo para seus interesses pessoais e trabalho em vista! Expectativa de romances harmoniosos à noite.

  • Cor: PRETO
  • Palpite: 16, 18, 45

Gêmeos

Preocupe-se com suas finanças hoje! Gastos desnecessários podem prejudicar. Se mantenha organizado no trabalho e evite complicações nos relacionamentos. O clima noturno tende a ser mais calmo e estável.

  • Cor: AZUL
  • Palpite: 07, 02, 43

Câncer

O dia começa tenso, principalmente com familiares. Busque tolerância e evite conflitos.

Melhora à tarde, favorecendo a harmonia no trabalho e nos relacionamentos. Aproveite a noite repleta de descontração e prazer ao lado do seu amor.

  • Cor: AZUL-CLARO
  • Palpite: 14, 23, 41

Leão

Inicie a terça com calma! O astral indica potenciais desacordos, especialmente pela manhã. Discrição é o mantra do dia!

Evite fofocas e preserve sua privacidade, mesmo nas redes sociais. O clima ameno retorna à tarde, mas continue evitando conflitos.

  • Cor: VERDE
  • Palpite: 24, 42, 33

Virgem

Inicie o dia com cautela, principalmente ao lidar com dinheiro. Evite gastos impulsivos!

A partir da tarde, as energias melhoram: no trabalho, objetivos se realizam, e no romance, um clima de companheirismo surge. Fique atento, um amigo pode se tornar um crush!

  • Cor: VERDE-ESMERALDA
  • Palpite: 59, 32, 04

Libra

Dia de tomar cuidado, especialmente no trabalho! Lidar com desafios através da paciência e diplomacia é o caminho para o sucesso.

À tarde, sua produtividade aumenta e, à noite, romance no ar! Mantenha-se aberto para atrações inesperadas. Vai arrasar!

  • Cor: AMARELO
  • Palpite: 28, 30, 48

Escorpião

A manhã pede cautela com a comunicação, e pode haver tensões com alguém próximo. Busque manter a calma.

A tarde traz melhora, favorecendo estudos e trabalho! E à noite, prepare-se para momentos românticos, até para conhecer alguém especial!

  • Cor: VIOLETA
  • Palpite: 04, 05, 41

Sagitário

Comece o dia com paciência e cautela nos assuntos financeiros e sociais! Lembre-se: amizades superficiais podem balançar.

À tarde, resolva pendências enroladas e aproveite para sanar dívidas. À noite, a intimidade aquece o romance.

  • Cor: AZUL-MARINHO
  • Palpite: 24, 06, 51

Capricórnio

Inicie seu dia com cautela no trabalho, controle seus ímpetos e seja tolerante para evitar conflitos.

A tarde promete melhores conexões com colegas, amigos e amor. Se está solteiro, boas perspectivas para o amor à noite!

  • Cor: ROXO
  • Palpite: 48, 45, 12

Aquário

Cuidado com o estresse! Esteja focado em tarefas e estudos para evitar problemas. A tarde promete mais disposição e produtividade.

No amor, há desafios que exigem diálogo e confiança. Possível nova paquera à vista para os solteiros.

  • Cor: AZUL-ESVERDEADO
  • Palpite: 31, 41, 58

Peixes

Tenha cautela e controle suas reações no início do dia, astrolover! Evite impulsos, especialmente financeiros. Mas não se preocupe, a tensão diminui logo e a harmonia assume o comando.

A tarde promete produtividade e a noite, a verdadeira alegria. Destaque-se no trabalho e contagie os que amam com sua energia positiva!

Cor: AMARELO
Palpite: 52, 46, 43

