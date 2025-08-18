fechar
Signo |

Dois signos vão sentir o poder da reciprocidade ainda este mês

As próximas semanas prometem encontros, gestos e respostas que vão mostrar a esses signos o verdadeiro valor das trocas justas na vida.

Por Bianca Tavares Publicado em 18/08/2025 às 7:06
Imagem de um envelope com corações
Imagem de um envelope com corações - iStock

Clique aqui e escute a matéria

A vida nem sempre devolve na mesma medida o que oferecemos, mas quando isso acontece, a sensação é de plenitude.

Ainda este mês, dois signos terão a oportunidade de experimentar o poder da reciprocidade, seja no amor, na amizade ou nas relações profissionais. Pequenos gestos de atenção que antes passavam despercebidos agora serão retribuídos de forma intensa e significativa.

O universo vai criar situações que reforçam a importância de dar e receber na mesma proporção. Isso pode vir através de um reencontro, de uma mensagem inesperada ou até de uma ajuda que chega no momento certo.

Leia Também

É um convite para confiar mais naquilo que se oferece e acreditar que o retorno, quando vem, é transformador.

Touro

Você perceberá um equilíbrio maior nas relações, principalmente no campo afetivo.

Uma pessoa especial vai demonstrar que valoriza seu esforço e dedicação, trazendo mais segurança para o vínculo. No trabalho, uma parceria antiga pode render frutos inesperados.

  • Número da sorte: 14.

Libra

A sensação de ser compreendido e valorizado vai ganhar força. Alguém próximo vai retribuir um gesto seu de forma surpreendente, mostrando que a relação é sólida e genuína.

Isso também pode abrir espaço para novos projetos e conexões mais equilibradas.

  • Número da sorte: 29.

Veja também: REVELADOS os SIGNOS mais SORTUDOS de 2025

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Horóscopo, 18/08: Comece a semana com garra!
astrologia

Horóscopo, 18/08: Comece a semana com garra!
3 signos viverão um acontecimento raro até o final do mês
Signos

3 signos viverão um acontecimento raro até o final do mês

Compartilhe

Tags