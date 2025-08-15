Park Bo Gum, estrela de K-dramas, confirma encontro de fãs no Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ator de "Love in the Moonlight" e "When Life Gives You Tangerines" estará em São Paulo no dia 21 de setembro. Veja local e preços do ingresso.

Alerta para os fãs de K-dramas!

O ator, cantor e apresentador Park Bo Gum, famoso por papéis em Hello Monster e Love in the Moonlight, desembarca em São Paulo para o Be With You Fan Meeting.

O evento será realizado no dia 21 de setembro, domingo, na Vibra São Paulo. Os ingressos começam a ser vendidos na segunda-feira, 18 de agosto, a partir das 13h, pelo site www.ticketmaster.com.br.

Veja o valor dos ingressos no final da matéria!

Conheça o ator!

Park Bo Gum é um dos artistas sul-coreanos mais admirados da nova geração. Nascido em Seul, em 16 de junho de 1993, o ator conquistou reconhecimento internacional por seu talento e carisma.

Ele iniciou a carreira em 2011 no cinema e se destacou em dramas como Hello Monster (2015) e Reply 1988 (2015–2016), atingindo enorme sucesso com o papel principal em Love in the Moonlight (2016), fenômeno de audiência na Ásia. Recentemente, brilhou em produções como Encounter, Record of Youth, e os lançamentos de 2025, When Life Gives You Tangerines e Good Boy.

Além da atuação, Park Bo Gum investiu na música, lançando singles e um álbum no Japão, e estreou no teatro musical em 2023 com Let Me Fly. Desde março de 2025, apresenta o talk show musical The Seasons: Cantabile na KBS, sendo o primeiro ator a assumir o programa.

Reconhecido por sua postura profissional e pessoal, Park já foi eleito Ator do Ano pela Gallup Korea e figurou no topo da lista da Forbes Korea como celebridade mais influente. Após cumprir o serviço militar obrigatório na Marinha, retornou com força ao entretenimento sul-coreano, consolidando seu status como uma das maiores referências da indústria.

Park Bo Gum – Be With You Fan Meeting

Data: 21/09/2025, domingo

Horário: 19h

Classificação etária: 18 anos. Menores de 13 anos somente acompanhados de pais ou responsáveis

Local: Vibra São Paulo (Av. das Nações Unidas, 17955)

Site: www.vibrasaopaulo.com

Ingressos à venda em 18 de agosto (segunda-feira) às 13h

Canal oficial de vendas: www.ticketmaster.com.br

Imagem de informações da visita de Park Bo Gum ao Brasil - Divulgação

