Voz do Leitor, 20/08: Abrigos de passageiros de ônibus precários

A denúncia da leitora da coluna é no ponto de ônibus localizado na Avenida Rui Barbosa, no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife

Abrigos de passageiros de ônibus precários

Concordo com o leitor André Ferreira, quando na publicação do último domingo (17), na Voz do Leitor, reclamou da triste situação dos abrigos de passageiros de ônibus. Não sei o que está acontecendo com a Prefeitura do Recife que não fiscaliza essa situação. Todos os abrigos da Avenida Rui Barbosa (com destaque para o de número 100168) e Rua do Futuro estão enferrujados e totalmente abandonados. Após algumas denúncias nessa coluna, alguns abrigos tiveram a parte da coberta retirada, mas nenhuma sinalização de que um novo fosse colocado no lugar. Peço ao Grande Recife Consórcio de Transportes Metropolitano que resolva essa situação.

Izabel Wanderley, por e-mail

Abrigos de passageiros de ônibus precários - IZABEL WANDERLEY / VOZ DO LEITOR

Obra mal feita na PE-60

A requalificação da PE-60, estrada com 86 km de extensão, deveria representar um marco na melhoria da mobilidade e segurança para o Litoral Sul. No entanto, a execução da obra pela empresa contratada segue um padrão preocupante: os trabalhos são realizados em trechos aleatórios, sem continuidade ou planejamento, o que compromete a eficácia do serviço. No trecho duplicado entre o Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca, o canteiro central está tomado pelo mato. Nenhuma intervenção de drenagem foi realizada. Mais grave ainda, partes já recuperadas apresentam sinais evidentes de desgaste - trincas e remendos surgem poucos meses após a intervenção. Para motoristas e transportadores que dependem da via, o cenário é de frustração: o que deveria ser uma solução se transforma em nova fonte de riscos e prejuízos.

Luciano Asfora, por e-mail

Proibição de veículos com tração animal

Estamos mesmo fadados a sermos eternos 3º mundo. Em pleno século XXI, com já 1/4 do tempo de duração dele já decorrido, e ainda estamos discutindo se veículos com tração animal podem trafegar pelas ruas da cidade. E a rotina da cidade, com a imensa maioria das pessoas tendo o seu direito sagrado de ir e vir abolido por poucos. Assistindo e tendo seu dia de trabalho prejudicado graças à inércia e falta de coragem e vontade política. Não tem como o Brasil dar certo.

Sérgio Lisboa, por e-mail

Sport não segura vitória

O time leonino conseguiu jogar bem por certo tempo... O São Paulo ficou perdidinho em campo, mas conseguiu se recuperar com as mudanças. O Sport está visivelmente mal fisicamente, consegue fazer os gols, sendo que depois recua. Aí não tem quem aguente pressão o tempo todo. Além do mais, o time tem que contratar dois bons laterais (direito e esquerdo) urgentemente, pois os dois que têm são muito ruins. O jeito que tem é se conformar com a Série B, infelizmente.

Carlos Nóbrega, por e-mail

Resposta da Neoenergia

Em atenção ao leitor Wilson Vieira, que informou sobre árvore escorada por fios de energia elétrica na Rua Professor Júlio Ferreira de Melo, em Boa Viagem, a Neoenergia Pernambuco informa enviou uma equipe ao local e promoveu a poda da vegetação, liberando a árvore para intervenção da Emlurb.

Assessoria de Imprensa