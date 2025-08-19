Voz do Leitor, 19/08: Afundamento asfáltico em Paulista

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A denúncia do leitor da coluna ocorre na na Rua José Geraldo Castro Paes, no bairro de Pau Amarelo, na Região Metropolitana do Recife

Afundamento asfáltico em Paulista

Em menos de um ano, a Prefeitura do Paulista realizou um trabalho de tapa buraco em um afundamento asfáltico na Rua José Geraldo Castro Paes, no bairro de Pau Amarelo. Porém, essa "tentativa" de fechar a cratera, realizada pela Secretaria de Administração, foi um fracasso. Além disso, uma falta de respeito com os moradores, pois em nada adiantou. Pedimos ao órgão municipal que realize um trabalho mais duradouro, eficiente e definitivo, utilizando material de boa qualidade. Pois a única certeza duradoura que a população recebe do município são as taxas anuais do IPTU.

Augusto César, por e-mail

Afundamento asfáltico em Paulista - AUGUSTO CÉSAR / VOZ DO LEITOR

Iluminação precária na PE-15

É notório o trabalho de requalificação da PE-15 que está sendo feita pelo governo do Estado, porém, quem trafega pela referida rodovia, percebe que em alguns trechos o trabalho deixa a desejar no que diz respeito a iluminação e capinação. Infelizmente, vários pontos ao longo da via (entre Olinda e Paulista) estão às escuras e com a vegetação necessitando ser capinada por se tratar de uma das rodovias mais importantes da Região Metropolitana, com um fluxo intenso de carros. Esses serviços de manutenção deveriam ser feitos com mais frequência, proporcionando à população conforto e segurança, principalmente à noite.

André José, por e-mail

Ataque de Trump ao Mais Médicos

Em mais uma agressão ao Brasil, Trump ataca o programa Mais Médicos e revoga vistos de seus participantes. O exitoso programa continua prestando relevantes serviços, principalmente às populações mais carentes. Esses ataques têm participação de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, que estão nos Estados Unidos conspirando contra nosso governo e nosso País. É inaceitável e intolerável que Eduardo esteja fazendo tudo isso usando dinheiro público do mandato de deputado. Precisa ter o mandato cassado.

Sylvio Belém, por e-mail

Desequilíbrio de Trump

Não satisfeito com sua absurda taxação contra o Brasil, de 50% sobre nossas exportações aos EUA, mesmo com o nosso país, há uma década acumular déficit na balança comercial, agora num impulso de quem não tem o que fazer, Trump teve a indecência de afirmar que o Brasil é dos piores parceiros comerciais dos EUA. Com todo respeito ao povo americano, infelizmente, temos assistimos a uma conduta deprimente, vingativa e medíocre deste presidente dos EUA, Donald Trump, que em sete meses de mandato trabalha para macular a imagem do país. Para o fim de mandato de Trump, faltam longos 40 meses... Só um tsunami sobre a Casa Branca para interromper esses horrores praticados pelo presidente dos EUA.

Paulo Panossian, por e-mail

Resposta da Neoenergia

Em atenção ao leitor Wilson vieira, que informou sobre árvore escorada por fios de energia elétrica na Rua Professor Júlio Ferreira de Melo, em Boa Viagem, a Neoenergia Pernambuco informa que enviará uma equipe ao local para analisar a situação e, caso necessário, realizar a intervenção.

Assessoria de Imprensa