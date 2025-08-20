Wagner Moura, protagonista de ‘O Agente Secreto’, vai ser homenageado no Festival de Zurique
Ator que estrelou o filme do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho receberá homenagem pela atuação no longa aclamado. Saiba mais a seguir
Clique aqui e escute a matéria
O ator Wagner Moura, que estrelou “O Agente Secreto”, filme do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho, será homenageado no Festival de Zurique.
O filme se passa no Recife em 1977 e acompanha o personagem Marcelo, interpretado por Wagner Moura, um especialista em tecnologia que retorna à cidade após anos fora. Ele descobre que a sua cidade esconde perigos e outros segredos.
“O Agente Secreto é uma das obras mais marcantes do ano – um filme com forte potencial para o Oscar”, declarou Christian Jungen, diretor do Festival de Zurique.
“Wagner Moura carrega essa história do primeiro ao último minuto com uma presença eletrizante sem igual. Por sua atuação excepcional em O Agente Secreto e por uma carreira que o tornou um dos atores mais carismáticos e versáteis da América Latina, estamos homenageando Moura com o Olho de Ouro – e fazendo história no festival: pela primeira vez, este prêmio vai para um ator da América do Sul”, completou.
- Ator de 'O Agente Secreto', pernambucano Nivaldo Nascimento estrela nova série de suspense
- Ingressos para estreia de 'O Agente Secreto' começam a ser vendidos nesta segunda (4); veja onde comprar
- Após O Agente Secreto e com Guerreiros do Sol na tela, o ator Pernambucano Nivaldo Nascimento se prepara para gravação de uma nova série
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Além de Wagner Moura, também estão no elenco do filme Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Carlos Francisco, Alice Carvalho, Roberto Diogenes, Hermila Guedes, entre outros.
O filme O Agente Secreto conquistou o prêmio de Melhor Direção, para Kleber Mendonça Filho, e Melhor Ator, para Wagner Moura no Festival de Cannes deste ano.
O Agente Secreto estreia nos cinemas brasileiros em 6 de novembro.