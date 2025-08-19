fechar
Filmes | Notícia

Anna Klassen vai adaptar 'All in Monte Carlo', romance de Anna Shilling sobre vingança e segredos em Mônaco

A roteirista assume o projeto para o estúdio alemão Leonine Studios, em história comparada a O Clube das Desquitadas e O Diabo Veste Prada.

Por Daniela de Sá Publicado em 19/08/2025 às 21:38
Best-seller 'All In Monte Carlo' será adaptado por Anna Klassen.
Best-seller 'All In Monte Carlo' será adaptado por Anna Klassen. - Fotos: Instagram/Troubador Publishing/Divulgação

Após ser contratada pelo Amazon MGM Studios para adaptar o romance The Last Sunrise, da série After de Anna Todd, Anna Klassen fechou um novo acordo para escrever a adaptação do livro All in Monte Carlo: Inspired by True Events, da autora Anna Shilling, para o estúdio alemão Leonine Studios.

Publicado em 2023 pela editora Matador, o livro é descrito como uma mistura de O Clube das Desquitadas com O Diabo Veste Prada, ambientado em Mônaco.

A história acompanha quatro mulheres que se cruzam em Monte Carlo, cada uma com sua própria trama de traição.

Juntas, elas formam um pacto secreto — disfarçado de clube do livro — com o objetivo de se vingar. Mas, à medida que seus planos se desenrolam, elas percebem que a vingança, assim como a própria vida, raramente é simples.

