Anna Klassen vai adaptar 'All in Monte Carlo', romance de Anna Shilling sobre vingança e segredos em Mônaco
A roteirista assume o projeto para o estúdio alemão Leonine Studios, em história comparada a O Clube das Desquitadas e O Diabo Veste Prada.
Clique aqui e escute a matéria
Após ser contratada pelo Amazon MGM Studios para adaptar o romance The Last Sunrise, da série After de Anna Todd, Anna Klassen fechou um novo acordo para escrever a adaptação do livro All in Monte Carlo: Inspired by True Events, da autora Anna Shilling, para o estúdio alemão Leonine Studios.
Publicado em 2023 pela editora Matador, o livro é descrito como uma mistura de O Clube das Desquitadas com O Diabo Veste Prada, ambientado em Mônaco.
A história acompanha quatro mulheres que se cruzam em Monte Carlo, cada uma com sua própria trama de traição.
Juntas, elas formam um pacto secreto — disfarçado de clube do livro — com o objetivo de se vingar. Mas, à medida que seus planos se desenrolam, elas percebem que a vingança, assim como a própria vida, raramente é simples.