Filmes | Notícia

Invocação do Mal 4 tem cena inédita divulgada; confira

Novo filme da franquia marcará despedida de Patrick Wilson e Vera Farmiga dos papéis de Ed e Lorraine Warren, o casal de investigadores. Confira!

Por Marilia Pessoa Publicado em 18/08/2025 às 15:17
Filme 'Invocação do Mal 4'
Filme 'Invocação do Mal 4' - Reprodução/Youtube

Invocação do Mal 4: O Último Ritual”, último filme da saga de Ed e Lorraine Warren, teve uma cena inédita e assutadora divulgada nesta segunda-feira (18).

O novo filme marcará a despedida de Patrick Wilson e Vera Farmiga dos papéis de Ed e Lorraine Warren, o casal de investigadores paranormais que eles interpretaram nos três filmes anteriores.

Confira a cena:

Apesar de terem orçamentos modestos inicialmente, os filmes da saga Invocação do Mal se tornaram um fenômeno de bilheteria, arrecadando quase US$ 1 bilhão globalmente.

O sucesso gerou vários spin-offs, como a trilogia de Annabelle, os dois filmes de A Freira e A Maldição da Chorona.

Lançamento e Relançamentos

O novo filme, “Invocação do Mal 4”, vai estrear nos cinemas em 4 de setembro.

Antes disso, a Warner Bros. vai relançar os três primeiros longas da franquia para o público poder rever a história desde o início.

