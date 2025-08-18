Invocação do Mal 4 tem cena inédita divulgada; confira
Novo filme da franquia marcará despedida de Patrick Wilson e Vera Farmiga dos papéis de Ed e Lorraine Warren, o casal de investigadores. Confira!
“Invocação do Mal 4: O Último Ritual”, último filme da saga de Ed e Lorraine Warren, teve uma cena inédita e assutadora divulgada nesta segunda-feira (18).
O novo filme marcará a despedida de Patrick Wilson e Vera Farmiga dos papéis de Ed e Lorraine Warren, o casal de investigadores paranormais que eles interpretaram nos três filmes anteriores.
Confira a cena:
Take a terrifying new look at what's in the mirror in this exclusive clip from The Conjuring: Last Rites, coming to theaters September 3, 2025. pic.twitter.com/MsFisyAYKM— IGN (@IGN) August 18, 2025
Apesar de terem orçamentos modestos inicialmente, os filmes da saga Invocação do Mal se tornaram um fenômeno de bilheteria, arrecadando quase US$ 1 bilhão globalmente.
O sucesso gerou vários spin-offs, como a trilogia de Annabelle, os dois filmes de A Freira e A Maldição da Chorona.
Lançamento e Relançamentos
O novo filme, “Invocação do Mal 4”, vai estrear nos cinemas em 4 de setembro.
Antes disso, a Warner Bros. vai relançar os três primeiros longas da franquia para o público poder rever a história desde o início.