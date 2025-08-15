fechar
Filmes | Notícia

Temperatura Máxima Filme: Globo exibe sucesso de bilheteria neste domingo (17)

Filme de sucesso estrelado pelo ator Jason Statham será exibido pela Globo após o "Esporte Espetacular". Confira a sinopse e veja o trailer a seguir

Por Marilia Pessoa Publicado em 15/08/2025 às 16:45
Megatubarão
Megatubarão - Warner Bros./Divulgação

O filme que vai passar na “Temperatura Máxima” deste domingo (17) na Globo é o “Megatubarão”, estrelado pelo ator Jason Statham.

Sucesso de brilheteria, o longa será exibido a partir das 12h35, após o programa “Esporte Espetacular”.

Megatubarão é dirigido por Jon Turteltaub. O elenco é composto por Wiston Chao, Robert Taylor, Cliff Curtis, Jason Statham, Rainn Wilson, Ruby Rose, Page Kennedy, Shuya Sophia Cai, Jessica Mcnamee, Masi Oka, entre outros.

Qual é a história do filme Megatubarão?

Uma equipe de mergulho fica presa no fundo do Oceano Pacífico após ser atacada por um animal pré-histórico, o Megalodon, um tubarão gigante que se acreditava estar extinto.

Para resgatá-los, o oceanógrafo chinês (Winston Chao) busca a ajuda de Jonas Taylor (Jason Statham), um mergulhador especializado em resgates de alto risco que já teve um encontro com a criatura no passado.

Veja o trailer:

