Livros | Notícia

3 livros que ajudam a entender as diferenças culturais pelo mundo

Estas obras ajudam a ampliar a visão de mundo e a compreender como o contexto cultural molda pensamentos, valores e comportamentos

Por Bruna Oliveira Publicado em 19/08/2025 às 17:49
Imagem de uma pessoa escolhendo um livro na estante de livros
Reprodução/iStock

Viajar sem sair de casa é possível por meio da leitura, e alguns livros conseguem capturar a essência de diferentes culturas, oferecendo perspectivas sobre tradições, costumes e modos de vida que muitas vezes nos parecem distantes.

Estas obras ajudam a ampliar a visão de mundo e a compreender como o contexto cultural molda pensamentos, valores e comportamentos.

1. Cultura: Um Conceito Antropológico – Edward B. Tylor

Considerado um dos pilares da antropologia moderna, Cultura: Um Conceito Antropológico apresenta uma visão ampla sobre como diferentes sociedades organizam suas crenças, rituais e práticas cotidianas.

Tylor ajuda o leitor a entender que o que é “normal” em uma cultura pode ser totalmente diferente em outra, incentivando a empatia e o respeito.

2. O Mundo de Sofia – Jostein Gaarder

Embora seja um romance filosófico, O Mundo de Sofia mergulha o leitor em reflexões universais sobre ética, pensamento e sociedade.

Ao explorar ideias de diferentes épocas e culturas, Gaarder mostra como a história do pensamento humano é plural e moldada por contextos culturais variados.

3. Entre o Mundo e Eu – Ta-Nehisi Coates

Escrito como uma carta ao filho, Entre o Mundo e Eu explora a experiência de ser negro nos Estados Unidos, oferecendo uma perspectiva única sobre raça, sociedade e desigualdade.

Coates convida o leitor a compreender como diferenças culturais e históricas influenciam a vida de indivíduos e comunidades.

Este conteúdo pode conter links afiliados. Ao comprar por eles, você ajuda nosso trabalho e nós podemos receber uma comissão, sem custo extra para você.

