Livros | Notícia

5 livros que revelam segredos do sucesso de grandes líderes

Por trás de cada grande líder, há sempre uma história de disciplina, escolhas estratégicas e, muitas vezes, um olhar inovador sobre o mundo

Por Bruna Oliveira Publicado em 18/08/2025 às 16:27
Imagem ilustrativa de homem lendo um livro
Imagem ilustrativa de homem lendo um livro - iStock

Por trás de cada grande líder, há sempre uma história de disciplina, escolhas estratégicas e, muitas vezes, um olhar inovador sobre o mundo.

A literatura sobre liderança reúne biografias, reflexões e guias práticos que mostram não apenas como alcançar resultados, mas também como inspirar pessoas e transformar ideias em legados.

A seguir, cinco livros que revelam os segredos por trás de alguns dos maiores líderes do mundo.

1. Liderança em Tempos de Crise – Doris Kearns Goodwin

Considerado um clássico moderno, este livro analisa a trajetória de quatro presidentes norte-americanos — Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt, Franklin D. Roosevelt e Lyndon B. Johnson.

Em Liderança em Tempos de Crise, a renomada historiadora mostra como cada um lidou com crises políticas e pessoais, revelando que a verdadeira força de um líder está em sua capacidade de se reinventar diante da adversidade.

2. O Estilo Bill Gates de Gerir – Des Dearlove

Nesta obra, o autor investiga como Bill Gates construiu a Microsoft e se tornou uma das figuras mais influentes do século.

O Estilo Bill Gates de Gerir destaca a visão estratégica, a obsessão pela inovação e a capacidade de antecipar tendências que fizeram do bilionário um exemplo de liderança empresarial.

3. Sonho Grande – Cristiane Correa

Neste best-seller brasileiro, Cristiane Correa conta a história de Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira, o trio de empresários que construiu impérios globais como a Ambev e a Burger King.

Sonho Grande revela as práticas de gestão, a cultura de meritocracia e a mentalidade ambiciosa que redefiniram o mundo dos negócios.

4. Steve Jobs – Walter Isaacson

Com base em entrevistas exclusivas e acesso privilegiado ao fundador da Apple, Walter Isaacson apresenta em Steve Jobs um retrato completo de um dos maiores visionários da tecnologia.

O livro mostra como genialidade, perfeccionismo e até mesmo conflitos pessoais se entrelaçaram para moldar a liderança de Jobs, capaz de revolucionar a música, o cinema e os celulares.

5. Comece pelo Porquê – Simon Sinek

Mais do que um guia prático, Comece pelo Porquê é um manifesto sobre a importância da motivação.

Simon Sinek explica por que líderes inspiradores, como Martin Luther King Jr. e empresas como a Apple, conquistaram seguidores fiéis: eles souberam comunicar claramente não apenas o que fazem, mas o motivo pelo qual fazem.

 

