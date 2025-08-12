fechar
7 livros que exploram os desafios da maternidade com sensibilidade

A literatura tem se debruçado cada vez mais sobre essa experiência, indo além dos retratos idealizados para mostrar nuances emocionais

Por Bruna Oliveira Publicado em 12/08/2025 às 15:46 | Atualizado em 12/08/2025 às 15:48
Imagem ilustrativa de mulher lendo livro
Imagem ilustrativa de mulher lendo livro - iStock

A maternidade é um território vasto, repleto de amor, descobertas, dilemas e, muitas vezes, silêncios.

A literatura tem se debruçado cada vez mais sobre essa experiência, indo além dos retratos idealizados para mostrar nuances emocionais, conflitos internos e transformações profundas.

Entre memórias, ficção e ensaios, algumas obras capturam a complexidade do maternar com delicadeza e honestidade.

A seguir, sete livros que abordam a maternidade com sensibilidade, oferecendo reflexões que tocam e inspiram.

1. A Mãe de Todas as Perguntas – Rebecca Solnit

Nesta coletânea de ensaios, A Mãe de Todas as Perguntas desconstrói estereótipos ligados à maternidade e à figura feminina, ampliando o debate sobre liberdade e autonomia.

Com sua escrita lúcida, Solnit aborda não apenas o ato de ser mãe, mas o direito de escolher — ou não — viver essa experiência.

2. A Vida Mentirosa dos Adultos – Elena Ferrante

Embora tenha como centro a adolescência de Giovanna, A Vida Mentirosa dos Adultos explora também a relação entre mães e filhas, mostrando as tensões, expectativas e o peso das palavras dentro da família.

Ferrante escreve com uma sensibilidade cortante, revelando como a maternidade ecoa por gerações.

3. Maternidade – Sheila Heti

Maternidade é uma narrativa híbrida entre ficção e ensaio que acompanha uma escritora refletindo sobre a decisão de ter ou não filhos.

Sheila Heti aborda o tema com franqueza e poesia, capturando as angústias e pressões que cercam essa escolha.

4. Quarto de Despejo – Carolina Maria de Jesus

Em Quarto de Despejo, a maternidade é vivida em meio à luta diária pela sobrevivência.

Carolina Maria de Jesus relata sua experiência como mãe solo em uma favela de São Paulo nos anos 1950, expondo, com força e sensibilidade, a desigualdade que atravessa a vida de muitas mulheres.

5. A Filha Perdida – Elena Ferrante

Nesta breve e intensa narrativa, A Filha Perdida mergulha nas ambivalências da maternidade.

A protagonista, sozinha em uma praia, revisita memórias de quando suas filhas eram pequenas e confronta sentimentos de liberdade e culpa.

6. O Ano do Pensamento Mágico – Joan Didion

Embora o foco principal seja o luto pelo marido, O Ano do Pensamento Mágico também traz reflexões pungentes sobre a relação de Didion com a filha e o impacto emocional da maternidade em meio à perda.

7. Mamãe & Eu & Mamãe – Maya Angelou

Neste relato autobiográfico, Mamãe & Eu & Mamãe reconstrói a relação da autora com sua mãe, capturando momentos de afastamento, reconciliação e amor.

Maya Angelou oferece um retrato honesto da maternidade real, feita de imperfeições e aprendizados.

