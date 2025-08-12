6 livros que trazem humor e leveza para o dia a dia
Em meio à rotina corrida e aos desafios diários, encontrar leituras que tragam risos e um respiro de leveza pode ser um verdadeiro presente
O humor na literatura não serve apenas para entreter — ele também ajuda a enxergar a vida por outro ângulo, mostrando que até as situações mais inusitadas ou caóticas podem render boas histórias.
A seguir, seis obras que misturam inteligência, graça e afeto para iluminar seus dias.
1. Me Poupe! – Nathalia Arcuri
Com uma linguagem direta e repleta de tiradas engraçadas, Me Poupe! transforma o universo das finanças pessoais em algo leve e acessível.
Nathalia Arcuri mistura humor e informação para mostrar que cuidar do próprio dinheiro pode ser divertido — e até libertador.
2. Fiquei com o seu número – Sophie Kinsella
Mestra da comédia romântica, Sophie Kinsella entrega em Fiquei com o seu número uma trama cheia de mal-entendidos, coincidências hilárias e diálogos rápidos.
É aquele tipo de leitura que arranca gargalhadas e mantém um sorriso no rosto até o fim.
3. A Sorte Segue a Coragem – Mario Sergio Cortella
Em A Sorte Segue a Coragem, Mario Sergio Cortella equilibra reflexões sobre vida e trabalho com histórias e exemplos que divertem e inspiram.
A leveza da escrita faz com que até questões profundas pareçam uma boa conversa entre amigos.
4. O Mundo Segundo Garp – John Irving
Com seu humor peculiar e por vezes ácido, O Mundo Segundo Garp é um romance que mistura absurdos, dramas e situações inesperadas.
John Irving constrói personagens excêntricos que, mesmo nos momentos mais improváveis, despertam empatia e risadas.
5. Como Ter uma Vida Normal Sendo Louca – Camila Fremder e Jana Rosa
Camila Fremder e Jana Rosa transformam as inseguranças e pequenos dramas do cotidiano em crônicas engraçadíssimas.
Em Como Ter uma Vida Normal Sendo Louca, elas mostram que rir de si mesma é uma forma poderosa de aliviar o peso da vida adulta.
6. O Diário de Bridget Jones – Helen Fielding
Ícone da literatura leve e divertida, O Diário de Bridget Jones acompanha o dia a dia caótico e autêntico da protagonista enquanto ela lida com trabalho, relacionamentos e metas pessoais improváveis.
É impossível não se identificar e não rir junto.
