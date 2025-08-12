fechar
6 livros que trazem humor e leveza para o dia a dia

Em meio à rotina corrida e aos desafios diários, encontrar leituras que tragam risos e um respiro de leveza pode ser um verdadeiro presente

Por Bruna Oliveira Publicado em 12/08/2025 às 15:38 | Atualizado em 12/08/2025 às 15:40
Imagem de mulher segurando vários livros
Imagem de mulher segurando vários livros - Antonio Diaz/iStock

O humor na literatura não serve apenas para entreter — ele também ajuda a enxergar a vida por outro ângulo, mostrando que até as situações mais inusitadas ou caóticas podem render boas histórias.

A seguir, seis obras que misturam inteligência, graça e afeto para iluminar seus dias.

1. Me Poupe! – Nathalia Arcuri

Com uma linguagem direta e repleta de tiradas engraçadas, Me Poupe! transforma o universo das finanças pessoais em algo leve e acessível.

Nathalia Arcuri mistura humor e informação para mostrar que cuidar do próprio dinheiro pode ser divertido — e até libertador.

2. Fiquei com o seu número – Sophie Kinsella

Mestra da comédia romântica, Sophie Kinsella entrega em Fiquei com o seu número uma trama cheia de mal-entendidos, coincidências hilárias e diálogos rápidos.

É aquele tipo de leitura que arranca gargalhadas e mantém um sorriso no rosto até o fim.

3. A Sorte Segue a Coragem – Mario Sergio Cortella

Em A Sorte Segue a Coragem, Mario Sergio Cortella equilibra reflexões sobre vida e trabalho com histórias e exemplos que divertem e inspiram.

A leveza da escrita faz com que até questões profundas pareçam uma boa conversa entre amigos.

4. O Mundo Segundo Garp – John Irving

Com seu humor peculiar e por vezes ácido, O Mundo Segundo Garp é um romance que mistura absurdos, dramas e situações inesperadas.

John Irving constrói personagens excêntricos que, mesmo nos momentos mais improváveis, despertam empatia e risadas.

5. Como Ter uma Vida Normal Sendo Louca – Camila Fremder e Jana Rosa

Camila Fremder e Jana Rosa transformam as inseguranças e pequenos dramas do cotidiano em crônicas engraçadíssimas.

Em Como Ter uma Vida Normal Sendo Louca, elas mostram que rir de si mesma é uma forma poderosa de aliviar o peso da vida adulta.

6. O Diário de Bridget Jones – Helen Fielding

Ícone da literatura leve e divertida, O Diário de Bridget Jones acompanha o dia a dia caótico e autêntico da protagonista enquanto ela lida com trabalho, relacionamentos e metas pessoais improváveis.

É impossível não se identificar e não rir junto.

