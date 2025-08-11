5 livros para quem quer se aventurar na literatura nacional contemporânea

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Longe de serem apenas retratos regionais, essas obras conversam com o mundo, misturando lirismo, crítica social e experimentação literária

A literatura brasileira contemporânea vive um momento vibrante, com autores explorando novas formas narrativas, mergulhando em temas urgentes e construindo personagens que refletem a complexidade do país.

Longe de serem apenas retratos regionais, essas obras conversam com o mundo, misturando lirismo, crítica social e experimentação literária.

Aqui estão cinco títulos essenciais para quem deseja começar essa jornada pela nova produção nacional.

1. Torto Arado – Itamar Vieira Junior



Fenômeno de público e crítica, Torto Arado mergulha no sertão da Bahia para narrar a vida de duas irmãs ligadas por um segredo e por um passado de opressão.

Itamar Vieira Junior constrói uma prosa poética e contundente que revela feridas históricas e a resistência de quem vive à margem.

2. A Resistência – Julián Fuks



Em A Resistência, Julián Fuks mistura ficção e autobiografia para contar a história de uma família argentina exilada no Brasil durante a ditadura.

A narrativa, sensível e fragmentada, aborda temas como memória, pertencimento e identidade, com um texto que pulsa intimidade e reflexão.

3. O Som do Rugido da Onça – Micheliny Verunschk



Micheliny Verunschk constrói, em O Som do Rugido da Onça, um romance histórico e sensorial que revisita o Brasil do século XIX.

A trama acompanha o sequestro de crianças indígenas para a Europa, expondo feridas coloniais e resgatando vozes silenciadas, tudo com uma prosa rica e envolvente.

4. Eles Eram Muitos Cavalos – Luiz Ruffato



Considerado um marco da literatura brasileira recente, Eles Eram Muitos Cavalos retrata um único dia na cidade de São Paulo por meio de fragmentos narrativos que compõem um mosaico urbano.

Luiz Ruffato captura múltiplas vozes e realidades, criando um retrato caótico e fascinante da metrópole.

