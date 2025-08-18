3 livros para passar raiva com o protagonista
Confira 3 obras literárias que convidam o leitor a se irritar com o protagonista/narrador ou questionar o que sente pelo personagem
A leitura nos convida a viajar por mundos e perspectivas, mas nem sempre a jornada é agradável. Na literatura, há narradores e protagonistas intencionalmente criados para nos desafiar, gerando um conflito interno que nos leva a questionar: "Gosto ou não gosto deste personagem?".
Para quem esse tipo de experiência literária desperta curiosidade, o blog Social1 preparou uma lista de obras com protagonistas que prometem testar suas convicções.
A influencer (Ellery Lloyd)
O thriller "A Influencer" acompanha Emmy Jackson, conhecida por seus seguidores como "@Mama_semfiltro", uma influenciadora que constrói sua fama monetizando os detalhes íntimos de sua vida familiar.
Narrado a partir de três perspectivas – a da própria Emmy, a de seu marido, um escritor cético, e a de uma seguidora perigosamente obsessiva –, o livro revela como a busca incessante por likes e a hiperexposição da vida privada podem ter consequências desastrosas.
À medida que o casamento de Emmy desmorona e sua família fica cada vez mais em perigo, o suspense se intensifica. A trama levanta questões importantes sobre nossa necessidade de validação online e até onde somos capazes de ir para obtê-la.
A impostora (R. F. Kuang)
"A Impostora" é um thriller psicológico que mergulha no mundo competitivo e hipócrita da indústria editorial. A história é narrada por June Hayward, uma escritora medíocre que vive à sombra de sua amiga de faculdade, a bem-sucedida e aclamada autora Athena Liu.
Quando Athena morre em um acidente bizarro, June, em um ato de impulso, rouba o manuscrito de seu livro inédito, uma obra sobre a história da diáspora chinesa. Ela reescreve a obra e a publica como se fosse sua, usando o nome ambíguo de Juniper Song. O livro se torna um sucesso, catapultando June para o estrelato que ela sempre cobiçou. No entanto, sua nova fama vem com um preço: o crescente medo de ser descoberta e a perseguição de críticos e pessoas que questionam sua identidade racial e apropriação cultural.
A trama explora temas como plágio, privilégio branco, racismo, e a busca desesperada por validação em um sistema que, apesar de se dizer progressista, reproduz preconceitos.
A outra Sra. Parrish (Liv Constantine)
O suspense "A Outra Sra. Parrish" gira em torno de Amber Patterson, uma mulher ambiciosa e manipuladora que está cansada de sua vida monótona e inveja a vida perfeita e abastada de Daphne Parrish.
Determinada a tomar o lugar de Daphne, Amber arquiteta um plano para se infiltrar na vida da família Parrish. Ela se aproxima de Daphne e se torna sua amiga mais próxima, enquanto, secretamente, tenta seduzir seu marido, o magnata Jackson Parrish.
A obra é uma jornada de suspense psicológico que, em sua primeira parte, nos apresenta a perspectiva de Amber, com seus planos e mentiras. Contudo, em uma reviravolta chocante, a segunda parte da história revela segredos inesperados, questionando o que é real e o que não é. O livro explora temas como inveja, ambição e o lado sombrio de relacionamentos aparentemente perfeitos.