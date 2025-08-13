fechar
Livros | Notícia

6 livros que mostram diferentes formas de amor e relacionamento

A literatura é um espaço perfeito para explorar essas variações, revelando que o sentimento não se limita a um único modelo ou experiência

Por Bruna Oliveira Publicado em 13/08/2025 às 16:20
Mulher lendo livro
Mulher lendo livro - iStock

O amor é plural: ele se manifesta de maneiras inesperadas, atravessa gerações, desafia convenções e se reinventa a cada história.

A literatura, com sua capacidade de captar nuances humanas, é um espaço perfeito para explorar essas variações, revelando que o sentimento não se limita a um único modelo ou experiência.

A seguir, seis livros que abordam diferentes formas de amor e relacionamento, cada um trazendo reflexões, emoções e perspectivas únicas.

1. O Amor nos Tempos do Cólera – Gabriel García Márquez

Neste clássico, o autor narra a história de um amor que resiste a décadas de distância, obstáculos e transformações pessoais.

O Amor nos Tempos do Cólera mostra que o amor pode ser paciente, silencioso e resiliente, atravessando o tempo sem perder intensidade.

2. Pequenas Grandes Mentiras – Liane Moriarty

Por trás do enredo aparentemente leve sobre mães em uma escola, Pequenas Grandes Mentiras revela relações complexas, amizades profundas e situações de abuso.

O livro mostra como o amor pode ser protetor, conflituoso e transformador, e como os vínculos femininos sustentam e desafiam seus personagens.

3. Normal People – Sally Rooney

Normal People acompanha a relação entre Marianne e Connell, explorando os altos e baixos de um amor intenso, marcado por silêncio, vulnerabilidade e busca por identidade.

Rooney mostra que o amor também é feito de nuances emocionais, aprendizados e imperfeições.

4. Apenas um Garoto – Bill Konigsberg

Um romance juvenil que aborda o amor adolescente e a descoberta da própria sexualidade.

Apenas um Garoto retrata como relacionamentos podem ser desafiadores e libertadores ao mesmo tempo, mostrando diferentes facetas do amor entre jovens e a importância da aceitação de si e do outro.

5. Comer, Rezar, Amar – Elizabeth Gilbert

Mais do que um diário de viagem, Comer, Rezar, Amar explora o amor em suas múltiplas dimensões: paixão, espiritualidade, amizade e autoconhecimento.

Elizabeth Gilbert mostra que se reconectar consigo mesma é também uma forma de amar — e que o amor verdadeiro muitas vezes começa dentro de nós.

6. As Vantagens de Ser Invisível – Stephen Chbosky

Charlie, o protagonista, aprende sobre amizade, primeiro amor e a importância de se abrir para o mundo ao longo de sua adolescência.

As Vantagens de Ser Invisível mostra que relacionamentos podem curar, transformar e ensinar sobre empatia, respeito e conexão emocional.

