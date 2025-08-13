fechar
Simpatias | Notícia

Escrever o nome da pessoa na vela branca: Simpatia poderosa para fazer o namorado voltar

A simpatia da vela branca pode ser uma grande aliada para fazer o seu amor voltar. Separamos o passo a passo desse ritual para você fazer!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 13/08/2025 às 8:41
Imagem ilustrativa de uma vela branca!
Imagem ilustrativa de uma vela branca! - Reprodução/ iStock

Quando o coração está partido e a saudade aperta, muitos buscam uma forma de reverter a situação.

A simpatia da vela branca é um dos rituais mais populares e cheios de fé para quem deseja trazer o namorado de volta.

Nesta matéria, vamos apresentar o passo a passo dessa simpatia para você fazer em casa. Veja agora!

Simpatia da vela branca

Segundo o portal We Mystic, os ingredientes necessários para fazer o ritual são:

  • 1 vela branca comum;
  • 1 lápis;
  • 1 punhado de açúcar.

Como fazer?

Primeiro, escreva o seu nome em um dos lados da vela, da base em direção ao pavio.

Feito isso, escreva também o nome do seu namorado no outro lado, mas na direção contrária, do pavio até a base da vela.

É importante que os nomes estejam na vela. Apesar de não ser muito apetitoso, você deverá lamber a vela, por toda a sua volta, e depois passar pelo açúcar (pode ser em um prato ou em cima da mesa).

Estando com a vela cheia de açúcar, coloque ela em algum lugar que fique mais alto que a sua cabeça.

Neste momento, reze um Pai-Nosso e, ao fim, faça uma oração própria pedindo que o seu amor venha a sua procura o mais rápido possível.

Não se esqueça que deve mentalizar sempre a pessoa na sua cabeça enquanto faz as orações.

Diga em alto e bom som que a pessoa deve voltar com saudades e apaixonado.

