Livros | Notícia

3 livros que contam histórias reais de coragem e resistência

A literatura baseada em fatos reais revela como pessoas comuns enfrentaram adversidades extremas, opressão e desafios inimagináveis

Por Bruna Oliveira Publicado em 19/08/2025 às 17:30
Livros na estante
Livros na estante - iStock

Algumas histórias têm o poder de inspirar, emocionar e transformar nossa visão sobre coragem e resiliência.

A literatura baseada em fatos reais revela como pessoas comuns enfrentaram adversidades extremas, opressão e desafios inimagináveis, mostrando a força do espírito humano e a capacidade de lutar pelo que é certo.

1. O Diário de Anne Frank – Anne Frank

Um dos relatos mais emblemáticos do século XX, O Diário de Anne Frank narra a vida de uma adolescente escondida dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial.

A coragem de Anne e a intensidade de suas reflexões pessoais transformaram seu diário em símbolo de resistência, esperança e humanidade frente à violência e ao medo.

2. Longa Caminhada até a Liberdade – Nelson Mandela

Nesta autobiografia, Nelson Mandela conta sua trajetória de luta contra o apartheid, incluindo os 27 anos de prisão que enfrentou sem perder a determinação pela justiça.

Longa Caminhada até a Liberdade é uma obra que inspira pela coragem, liderança e compromisso com a transformação social.

3. Eu Sei Por Que o Pássaro Canta na Gaiola – Maya Angelou

Maya Angelou narra sua infância marcada por racismo, abuso e desafios familiares, mas também por descobertas de força interior e autoestima.

Eu Sei Por Que o Pássaro Canta na Gaiola é um testemunho de resistência, coragem e superação diante de adversidades que poderiam destruir qualquer espírito.

