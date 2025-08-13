fechar
3 livros para apaixonados por culinária e gastronomia

Para quem entende que cozinhar é também uma forma de arte, memória e afeto, a literatura gastronômica oferece experiências únicas

Por Bruna Oliveira Publicado em 13/08/2025 às 16:59
Mulher lendo livro na cozinha
Mulher lendo livro na cozinha - iStock

Para quem vê na comida muito mais do que sustento — e entende que cozinhar é também uma forma de arte, memória e afeto —, a literatura gastronômica oferece experiências únicas.

Entre histórias que envolvem receitas, memórias familiares ou viagens por sabores do mundo, alguns livros despertam a curiosidade, o paladar e até a sensibilidade para os pequenos detalhes da cozinha.

Selecionamos três obras que vão encantar quem ama gastronomia e querem mergulhar em sabores através da palavra escrita.

1. Cozinha Confidencial – Anthony Bourdain

Neste relato autobiográfico, Anthony Bourdain revela os bastidores do universo gastronômico, compartilhando experiências intensas, desafios de restaurantes e histórias de bastidores.

Cozinha Confidencial é leitura indispensável para entender a paixão, a pressão e a vida por trás das cozinhas profissionais.

2. Como Água para Chocolate – Laura Esquivel

Misturando romance, tradições mexicanas e receitas culinárias, Como Água para Chocolate mostra como a cozinha pode ser um canal de emoções e memórias.

Cada capítulo traz uma receita que acompanha os sentimentos da protagonista, transformando o ato de cozinhar em narrativa poética.

 

Comida. Uma História – Felipe Fernández-Armesto

Este livro traduzido oferece um panorama histórico da alimentação ao redor do mundo, mostrando como a comida moldou culturas e civilizações.

Comida. Uma História combina pesquisa e narrativa acessível, ideal para curiosos sobre gastronomia e história.

