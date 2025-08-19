fechar
Filmes | Notícia

Luca Guadagnino reúne elenco estelar para Artificial, comédia dramática sobre inteligência artificial

O filme contará com Andrew Garfield, Monica Barbaro e cinco novos nomes, inspirado no episódio polêmico da OpenAI em 2023.

Por Daniela de Sá Publicado em 19/08/2025 às 21:06
Luca Guadagnino.
Luca Guadagnino. - Foto: Reprodução/Youtube

Clique aqui e escute a matéria

O Amazon MGM Studios segue reforçando o elenco de Artificial, novo longa de Luca Guadagnino que terá a inteligência artificial como tema central.

De acordo com o site americano Deadline, cinco nomes se juntaram à produção: Will Angus (Almost Friday TV), Thaddea Graham (Bad Sisters), Nicholas Hamilton (It – A Coisa), Angus Imrie (Mickey 17) e Will Price (After the Hunt).

Os detalhes sobre os personagens ainda não foram revelados, assim como a sinopse oficial. No entanto, a produção é descrita como uma comédia dramática ambientada no universo da inteligência artificial.

Leia Também

Fontes ouvidas pelo Deadline apontam que a trama deve se inspirar no episódio que marcou a OpenAI em 2023, quando o CEO Sam Altman foi demitido e recontratado em questão de dias.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O elenco já conta com nomes de peso como Andrew Garfield, Yura Borisov, Monica Barbaro, Jason Schwartzman, Cooper Hoffman, Ike Barinholtz, Cooper Koch, Billie Lourd, Zosia Mamet e Chris O’Dowd.

O roteiro foi escrito por Simon Rich, que também atua como produtor ao lado de David Heyman e Jeffrey Clifford, da Heyday Films, e de Jennifer Fox.

Leia também

Kinoplex lança a série de sessões ‘Kinostalgia’ com filmes clássicos
filmes

Kinoplex lança a série de sessões ‘Kinostalgia’ com filmes clássicos
Cinépolis participa de Semana do Cinema com ingressos e combos a partir de R$ 10
cinema

Cinépolis participa de Semana do Cinema com ingressos e combos a partir de R$ 10

Compartilhe

Tags