Luca Guadagnino reúne elenco estelar para Artificial, comédia dramática sobre inteligência artificial

O filme contará com Andrew Garfield, Monica Barbaro e cinco novos nomes, inspirado no episódio polêmico da OpenAI em 2023.

O Amazon MGM Studios segue reforçando o elenco de Artificial, novo longa de Luca Guadagnino que terá a inteligência artificial como tema central.

De acordo com o site americano Deadline, cinco nomes se juntaram à produção: Will Angus (Almost Friday TV), Thaddea Graham (Bad Sisters), Nicholas Hamilton (It – A Coisa), Angus Imrie (Mickey 17) e Will Price (After the Hunt).

Os detalhes sobre os personagens ainda não foram revelados, assim como a sinopse oficial. No entanto, a produção é descrita como uma comédia dramática ambientada no universo da inteligência artificial.

Fontes ouvidas pelo Deadline apontam que a trama deve se inspirar no episódio que marcou a OpenAI em 2023, quando o CEO Sam Altman foi demitido e recontratado em questão de dias.

O elenco já conta com nomes de peso como Andrew Garfield, Yura Borisov, Monica Barbaro, Jason Schwartzman, Cooper Hoffman, Ike Barinholtz, Cooper Koch, Billie Lourd, Zosia Mamet e Chris O’Dowd.

O roteiro foi escrito por Simon Rich, que também atua como produtor ao lado de David Heyman e Jeffrey Clifford, da Heyday Films, e de Jennifer Fox.