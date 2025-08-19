Paola Carosella abre o jogo sobre rumores de romance com Fogaça

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Fãs do Masterchef resgataram momentos de interação entre os dois e acenderam boatos de um possível romance. Saiba o que Paola disse sobre os rumores

Paola Carosella se pronunciou sobre os boatos de que já teve um romance com o chef Henrique Fogaça durante uma entrevista no programa “De Frente com Blogueirinha” dessa segunda-feira (18).

Recentemente, fãs do reality culinário 'Masterchef' resgataram nas redes sociais diversos momentos de interação entre Paola e Fogaça. Os boatos sobre o possível relacionamento ganharam força e muita gente começou a torcer pelo casal nas redes sociais.

"Fogacella ["nome do ship" do casal] existe desde 2014", disse Paola. "Faz três anos que eu não vejo o Fogaça. Mentira, faz dois meses, no dia em que a gente gravou, e depois acho que a última vez foi em alguma festa em que nos cruzamos", completou.

Em seguida, Blogueirinha perguntou se o romance entre eles foi real.

"Você quer perguntar se eu tenho um caso com o Fogaça? Deixa o povo viajar, deixa o povo imaginar. Coisa mais linda você ficar imaginando duas pessoas tão lindas, dois corpos tão belos.", brincou Paola.

"Tem que alimentar a fantasia das pessoas. A gente precisa”, disse ela.

De acordo com Paola, nunca houve envolvimento amoroso com Fogaça e que sempre foram muito amigos.

"Quem nos conhece de perto sabe que a gente se dá super bem. Para além dos palcos, somos muito amigos, mas não daria certo", explicou a chef.

Confira um trecho da entrevista:

