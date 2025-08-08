fechar
A Fazenda | Notícia

Raquel Brito comenta boatos de Davi em A Fazenda 2025: "Tô na torcida"

"A Fazenda 17" pode contar com um participante inusitado em seu time de convidados: Davi Brito. Saiba o que a irmã do baiano disse sobre o boato.

Por Thallys Menezes Publicado em 08/08/2025 às 20:07
Davi e Raquel Brito
Davi e Raquel Brito - Reprodução/Instagram

Falta pouco mais de um mês para a estreia da 17ª edição de A Fazenda, marcada para 16 de setembro!

Quando o assunto é o reality sob comando de Adriane Galisteu, as especulações sobre o elenco não param nas redes sociais.

Entre os nomes mais comentados está o de Davi Brito, vencedor do BBB 24, que, segundo o portal LeoDias já aceitou o convite.

A possibilidade ganhou ainda mais força após declarações de Raquel Brito, irmã de Davi, durante participação na estreia do podcast "Pod isso, Fofoquei?".

Raquel fala sobre Davi Brito e A Fazenda 17

Ao lado dos apresentadores Lucas Armani e Murilo Motta, ela disse torcer pela entrada do irmão no reality rural, como revelou o portal Léo Dias.

"Se ele for, que ele cause! Viu, amigo?! Eu sei que você tá me assistindo. Se você for, saiba que eu tô na torcida e vou resolver tudo pra você aqui fora", declarou.

Raquel também já viveu a experiência de confinamento na mesma atração, no ano passado, mas deixou o programa por recomendação médica, após passar mal e ser internada.

No bate-papo, ela ainda comentou que nunca teve proximidade com Mani Rego, ex-namorada de Davi.

Raquel já participou de A Fazenda

Após a vitória do irmão no BBB 24, Raquel foi convidada para A Fazenda 16 e topou o desafio.

Porém, na terceira semana de confinamento, a influenciadora foi retirada do jogo após passar mal em uma prova.

Raquel chegou a ser internada por conta de uma dor torácica após a prova, e deixou a competição por ordens médicas.

A Fazenda

