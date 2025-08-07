"A Fazenda 2025": Record convida Gaby Spanic para integrar elenco
Atriz venezuelana famosa por "A Usurpadora" avalia convite da Record para entrar no reality e promete causar polêmica e emoção na edição.
Gaby Spanic, a atriz venezuelana famosa por seu papel icônico como as gêmeas Paola e Paulina na novela “A Usurpadora” (1998), está prestes a agitar o reality show “A Fazenda 17”.
Com 51 anos e uma carreira consolidada que atravessa países e décadas, ela confirmou que recebeu um convite da Record para participar da próxima temporada do reality rural.
Segundo informações divulgadas pelo jornalista Gabriel Vaquer, Gaby está no Brasil para compromissos profissionais e também para avaliar a proposta da emissora. “Recebi o convite, sim. Estou considerando se isso será bom para minha carreira”, afirmou a atriz.
A entrada de Gaby Spanic promete trazer uma energia explosiva ao programa, já que a atriz é conhecida por sua personalidade forte e por causar polêmicas, como aconteceu no reality mexicano “Secretos de Villanas”, onde protagonizou rivalidades marcantes e chegou a provocar discussões acaloradas, incluindo críticas públicas à cantora e atriz Thalía.
Se aceitar o convite, Gaby poderá ser uma das grandes atrações da edição, com potencial para gerar momentos intensos e dividir opiniões, assim como já ocorreu com personalidades polêmicas em outros realities brasileiros.
A expectativa já está alta, e as redes sociais fervem com especulações sobre o que a presença da atriz venezuelana pode trazer para “A Fazenda 2025”.
Fique ligado para mais novidades sobre o elenco e as surpresas que a nova temporada reserva!