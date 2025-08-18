Gilberto Gil homenageia Preta Gil em 1º show após a morte da cantora
Gilberto Gil subiu ao palco em São Paulo em um show carregado de emoção, homenageando a memória da filha Preta Gil, falecida recentemente.
No último domingo (17/08), Gilberto Gil subiu ao palco no Auditório do Ibirapuera, em São Paulo (SP), para um anoite marcada pela emoção.
A apresentação marcou a volta do cantor aos palcos, semanas após a morte de sua filha, a cantora Preta Gil, aos 50 anos, no último dia 20 de julho.
Gilberto Gil homenageia Preta em volta aos palcos
No palco, Gilberto cantou em memória da filha, transformando a performance em um ato simbólico de luto e celebração da vida. O público reagiu com aplausos e manifestações de carinho.
O cantor escolheu homenagear Preta com "Drão", música composta em homenagem a Sandra Gadelha, mãe da saudosa cantora.
"Todas as vezes que tenho cantado essa música ultimamente tenho cantado pra ela. Nesses últimos anos então, sempre pra ela. Uma das meninas lá de casa, nossa menina Preta. Foi feita pra mãe dela", disse Gil.
Pai e filha chegaram a cantar a canção juntos em uma das últimas performances de Preta em vida, no mês de abril.