Aparição de Gilberto Gil em vídeo com Flora Gil preocupa fãs
Vídeo de divulgação da nova apresentação em Salvador mostra o cantor com semblante abatido e reação discreta ao lado da esposa Flora Gil
Um vídeo divulgado para anunciar a segunda data da turnê Tempo Rei em Salvador gerou preocupação entre admiradores de Gilberto Gil. Nas imagens, o cantor e compositor aparece ao lado da esposa, Flora Gil, com semblante abatido e olhar distante.
Sentados no sofá, com um violão no colo, o casal comenta sobre o retorno à Arena Fonte Nova, marcado para 20 de dezembro.
Flora lembra: “Tempo Rei na Fonte Nova”, ao que Gil responde, de forma contida: “De novo”. Ela ainda cita a campanha dos fãs nas redes sociais com a hashtag #floragilpeloamordedeus, e o artista confirma lembrança com poucas palavras. Em seguida, acariciado pela esposa, ele recita um trecho de sua música: “Eu vim da Bahia, mas eu volto para lá”.
Os ingressos para o show começaram a ser vendidos nesta sexta-feira (15) pelo site Eventim.