Gilberto Gil anuncia novas datas para a reta final da turnê TEMPO REI

TEMPO REI percorre seis décadas de trajetória musical de Gil, alternando momentos intimistas e explosões coletivas de alegria através de seus sucessos

A turnê de despedida de Gilberto Gil, produzida pela 30 e em parceria com a Gege Produções Artísticas e com apresentação do Banco do Brasil, acaba de ganhar novos capítulos.

O cantor levará o espetáculo TEMPO REI ao Recife no dia 28 de novembro, no Classic Hall; a Salvador em 20 de dezembro, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova; e retornará a Belém para cumprir a apresentação reagendada para 21 de março de 2026, no Hangar Convenções & Feiras da Amazônia.

Os ingressos para as novas datas estarão disponíveis pelo site Eventim.

Com mais de 470 mil espectadores desde a estreia, TEMPO REI percorre seis décadas de trajetória musical de Gil, alternando momentos intimistas — como na interpretação de “Se Eu Quiser Falar com Deus” — e explosões coletivas de alegria, com sucessos como “Toda Menina Baiana”, “Esperando na Janela” e “Aquele Abraço”.

O show se transformou em uma celebração compartilhada entre público, músicos, familiares e amigos, e marca uma despedida que reforça a dimensão de Gilberto Gil como um dos pilares da música brasileira.

TEMPO REI

No total, a última turnê passará por 10 capitais brasileiras, contando com patrocínio master dos Correios, Rolex como relógio oficial e Estrella Galicia como cerveja oficial, além do apoio de marcas como WhatsApp, Smiles e GAC. Os cartões Banco do Brasil Ourocard Visa são o meio de pagamento oficial.

Um dos elementos mais marcantes da cenografia é o vórtex de LED suspenso sobre o palco, estrutura inédita que cria um elo visual entre as imagens projetadas e os telões de fundo.

A narrativa do espetáculo não segue uma linha cronológica, refletindo a forma singular com que Gil sempre tratou o tempo.

Antes de entoar “Aqui e Agora”, o artista costuma declarar ao público que esta é sua despedida dos grandes shows, reforçando o sentido de celebração e encontro que guia a apresentação.

A presença da família é outro traço característico de TEMPO REI: filhos, netos e amigos dividem o palco com Gil. A lista de participações especiais, mantida em segredo até o momento do show, já reuniu nomes como Chico Buarque, Caetano Veloso, Marisa Monte, Russo Passapusso e Liniker, em encontros que cruzam gerações e estilos.

A crítica especializada também tem registrado a importância histórica da turnê. O jornal Folha de S. Paulo destacou a firmeza da voz, a serenidade e o discurso afetuoso de Gil, além da elegância com que se despede do público.

Com direção artística de Rafael Dragaud e direção musical de Bem Gil e José Gil, o espetáculo reúne uma banda numerosa, incluindo sopros, cordas, percussão, teclados e sanfona, além de vozes que harmonizam com a de Gil.

Ao propor uma experiência sensorial que mistura música, poesia e reflexões sobre o tempo, o artista convida o público a viver plenamente o momento presente — para ele, a única dimensão que realmente existe.