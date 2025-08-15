Joanna celebra 45 anos de carreira em show no RioMar Recife
Uma das vozes mais potentes da música romântica, artista traz a turnê "45 Anos de Carreira" em 5 de setembro, no Teatro RioMar Recife
Joanna volta aos palcos pernambucanos no dia 5 de setembro, às 21h, a cantora e compositora se apresenta no Teatro RioMar Recife com a turnê "45 Anos de Carreira", celebrando momentos emblemáticos de sua trajetória em um espetáculo que promete emocionar do início ao fim.
Os ingressos estão disponíveis no site Uhuu e na bilheteria do teatro, com ingressos que vão de R$ 80 a R$ 100.
Ao longo de mais de quatro décadas, Joanna construiu uma carreira sólida, marcada por milhões de discos vendidos, dezenas de hits e a capacidade de atravessar gerações com sua música.
Carioca, ela é uma das vozes mais potentes da MPB e da música romântica, além de uma compositora respeitada, com canções gravadas por artistas como Cauby Peixoto, Ângela Maria, Simone e Emílio Santiago.
Trajetória
Com 21 álbuns de estúdio, dois DVDs, dois discos em espanhol e cerca de 25 milhões de cópias vendidas no Brasil e no exterior, Joanna também deixou sua marca na televisão brasileira.
Suas músicas embalaram trilhas de novelas icônicas das décadas de 1980, 1990 e 2000, e sua presença foi constante em programas de grande audiência, como o Programa do Chacrinha e o Globo de Ouro.
No repertório, estão clássicos como Descaminhos, Recado, Amor Bandido, Amanhã Talvez, A Padroeira, Momentos, Um Sonho a Dois e Teu Caso Sou Eu, além de músicas inéditas de seu novo álbum.
