fechar
Cultura | Notícia

Joanna celebra 45 anos de carreira em show no RioMar Recife

Uma das vozes mais potentes da música romântica, artista traz a turnê "45 Anos de Carreira" em 5 de setembro, no Teatro RioMar Recife

Por Emannuel Bento Publicado em 15/08/2025 às 13:52
Cantora Joanna celebra 45 anos de carreira
Cantora Joanna celebra 45 anos de carreira - Washington Possato/Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Joanna volta aos palcos pernambucanos no dia 5 de setembro, às 21h, a cantora e compositora se apresenta no Teatro RioMar Recife com a turnê "45 Anos de Carreira", celebrando momentos emblemáticos de sua trajetória em um espetáculo que promete emocionar do início ao fim.

Os ingressos estão disponíveis no site Uhuu e na bilheteria do teatro, com ingressos que vão de R$ 80 a R$ 100.

Ao longo de mais de quatro décadas, Joanna construiu uma carreira sólida, marcada por milhões de discos vendidos, dezenas de hits e a capacidade de atravessar gerações com sua música.

Leia Também

Carioca, ela é uma das vozes mais potentes da MPB e da música romântica, além de uma compositora respeitada, com canções gravadas por artistas como Cauby Peixoto, Ângela Maria, Simone e Emílio Santiago.

Trajetória

Com 21 álbuns de estúdio, dois DVDs, dois discos em espanhol e cerca de 25 milhões de cópias vendidas no Brasil e no exterior, Joanna também deixou sua marca na televisão brasileira.

Suas músicas embalaram trilhas de novelas icônicas das décadas de 1980, 1990 e 2000, e sua presença foi constante em programas de grande audiência, como o Programa do Chacrinha e o Globo de Ouro.

No repertório, estão clássicos como Descaminhos, Recado, Amor Bandido, Amanhã Talvez, A Padroeira, Momentos, Um Sonho a Dois e Teu Caso Sou Eu, além de músicas inéditas de seu novo álbum.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Leia também

Hannah Cabral desembarca de Los Angeles no Recife para palestra no Conservatório Pernambucano de Música
PALESTRA

Hannah Cabral desembarca de Los Angeles no Recife para palestra no Conservatório Pernambucano de Música
Projeto recebe inscrições para formação gratuita de orquestra em comunidades do Recife
MÚSICA

Projeto recebe inscrições para formação gratuita de orquestra em comunidades do Recife

Compartilhe

Tags