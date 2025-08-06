Zé Felipe e Ana Castela reacendem boatos de affair com viagem misteriosa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Zé Felipe faz viagem inesperada e movimenta rumores nas redes. Horas depois, o ex de Virginia aparece ao lado de uma cantora em nova publicação.

Clique aqui e escute a matéria

O nome de Zé Felipe voltou aos holofotes após fãs rastrearem uma movimentação inusitada do cantor durante a madrugada.

Tudo começou quando o jatinho particular do cantor, partindo de Goiânia por volta da meia-noite, pousou algumas horas depois em Londrina, no Paraná, justamente a cidade onde vive a cantora Ana Castela.

Zé Felipe e Ana Castela são alvos de rumores de affair

A viagem noturna chamou atenção não apenas pelo horário, mas pela coincidência com os rumores recentes de um possível envolvimento entre Zé Felipe e Ana, revela o site da Rádio Itatiaia.

Poucas horas após o burburinho, Zé Felipe e Ana Castela apareceram juntos nas redes para mostrar um trecho de uma nova colaboração musical.

A faixa, intitulada "Só Quero Você", reforçou os boatos sobre um possível romance entre os dois.

Vale lembrar que eles já dividiram os vocais em 2022 no hit "Roça em Mim", com Luan Pereira.

Até o momento, Zé Felipe e Ana Castela não confirmaram nem negaram o envolvimento. A cantora se limitou a ironizar a situação após o início dos boatos.