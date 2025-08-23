Equipe de Wanessa Camargo se manifesta sobre suposta agressão de Dado Dolabella

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A equipe da cantora Wanessa Camargo se manifestou nesta sexta-feira (22), a respeito do suposto caso de agressão que a artista teria sido vítima do cantor Dado Dolabella, seu ex.

“Desconhecemos o assunto. E não vamos nos manifestar a respeito. A Wanessa Camargo ensaiou o Dança dos Famosos, na quinta e na sexta, no Projac, normalmente”, esclareceu a assessoria da cantora ao portal Metrópoles.

LEIA AGORA: Danilo Mesquita, apontado como affair de Bruna Marquezine, exibe volumão na sunga

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do mesmo portal, Wanessa Camargo estava dançando com Dado Dolabella, em uma confraternização do elenco da Dança dos Famosos. Em um determinado momento, o cantor Luan Pereira teria se aproximado da cantora e mostrado um passo de dança para ela, inclusive a segurando pela cintura. Diante da cena, Dado teria explodido.

Além de ter supostamente empurrado Luan Pereira, Dado também teria empurrado Wanessa. Prontamente, a cantora foi para o hotel e ator teria ido logo em seguida, mas foi impedido de ter contato.

Por falar em polêmica, Wanessa Camargo postou uma selfie com sua ex-colega de confinamento, Leidy Elin. A trancista foi a responsável pelo momento mais icônico do BBB 24, quando jogou na piscina as roupas de Davi Brito, que acabou se tornando o campeão da atração.

O post Equipe de Wanessa Camargo se manifesta sobre suposta agressão de Dado Dolabella foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.