Marcus Buaiz revela como é a divisão da guarda dos filhos com Wanessa Camargo

Marcus Buaiz abriu o coração sobre a criação dos seus filhos, João Marcus, de 13 anos, e João Francisco, de 11, frutos do antigo casamento com a cantora Wanessa Camargo, de quem se separou em 2022.

Em entrevista ao portal Gshow, o empresário comentou como consegue administrar essa função. “A paternidade é, sem dúvida, a faceta mais importante da minha vida. Ser pai reorganizou minhas prioridades e minha forma de enxergar o mundo”, iniciou.

“Nada me ensina mais sobre amor, presença, escuta e responsabilidade do que ser pai do José e do João. Eles são minha motivação diária e o meu maior compromisso”, entregou Marcus Buaiz, que atualmente é casado com a atriz Isis Valverde – que já é mãe de Rael, de 6 anos.

Na expectativa pela chegada do Dia dos Pais, no próximo dia 10 de agosto, Marcus Buaiz não quer deixar a data passar em branco, e detalhou os preparativos: “Este ano vou almoçar com os meus filhos no domingo e depois embarco na minha primeira viagem internacional sozinho com o José — uma experiência que, com certeza, vai marcar a nossa relação. Quando o João fizer 13 anos, vou fazer o mesmo com ele. Quero que cada um tenha seu momento, sua trilha comigo”, entregou.

