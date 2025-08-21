fechar
A Fazenda | Notícia

Adriane Galisteu revela seu ex-participante favorito de A Fazenda: "Enlouquecia"

Adriane Galisteu revela que um dos ex-campeões de A Fazenda é seu ex-peão e não poupa críticas a um grupo de ex-participantes do reality.

Por Thallys Menezes Publicado em 21/08/2025 às 22:36
Adriane Galisteu, apresentadora de A Fazenda
Adriane Galisteu, apresentadora de A Fazenda - Divulgação/Record

Clique aqui e escute a matéria

Segredo revelado! Adriane Galisteu abriu o jogo sobre A Fazenda e não escondeu sua preferência e sua antipatia por ex-participantes.

Em entrevista ao Link Podcast nesta quinta-feira (21), a apresentadora revelou um apreço especial por um ex-campeão do reality e criticou um grupo de peões.

Adriane Galisteu critica peões desistentes

Adriane Galisteu criticou os participantes que desistem do confinamento. Para a comandante do reality, o jogo é difícil psicologicamente, mas deve ser encarado como uma chance de visibilidade e crescimento.

"Toda vez que alguém desiste, isso é algo que mexe profundamente comigo. A pessoa não entendeu o game", comentou, segundo o Notícias da TV.

Desde que assumiu a atração, em 2021, a apresentadora já presenciou diversas desistências: Fernanda Medrado, Pétala Barreiros, Deolane Bezerra, Lucas Souza, Fernanda Campos e MC Zaac estão entre os nomes que abandonaram a competição antes do fim.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Adriane Galisteu revela seu peão favorito

A apresentadora revelou que Rico Melquiades, campeão de 2021, foi quem melhor aproveitou a experiência no reality rural da Record.

Segundo ela, o ex-peão soube unir confusão, humor e a capacidade de pedir desculpas, tornando-se um dos nomes mais marcantes do programa.

"Ele tinha uma característica. Ele brigava muito, enlouquecia muito, mas ele voltava para o corpo, pedia desculpa, ele tinha humor, ele ria da própria confusão", revelou.

Leia também

Péricles entra para o time de jurados do 'The Voice Brasil'
Televisão

Péricles entra para o time de jurados do 'The Voice Brasil'
Jesus Luz, ex de Madonna, estará em A Fazenda 2025, diz colunista
A Fazenda 17

Jesus Luz, ex de Madonna, estará em A Fazenda 2025, diz colunista

Compartilhe

Tags