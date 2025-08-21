Adriane Galisteu revela seu ex-participante favorito de A Fazenda: "Enlouquecia"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Adriane Galisteu revela que um dos ex-campeões de A Fazenda é seu ex-peão e não poupa críticas a um grupo de ex-participantes do reality.

Segredo revelado! Adriane Galisteu abriu o jogo sobre A Fazenda e não escondeu sua preferência e sua antipatia por ex-participantes.

Em entrevista ao Link Podcast nesta quinta-feira (21), a apresentadora revelou um apreço especial por um ex-campeão do reality e criticou um grupo de peões.

Adriane Galisteu critica peões desistentes

Adriane Galisteu criticou os participantes que desistem do confinamento. Para a comandante do reality, o jogo é difícil psicologicamente, mas deve ser encarado como uma chance de visibilidade e crescimento.

"Toda vez que alguém desiste, isso é algo que mexe profundamente comigo. A pessoa não entendeu o game", comentou, segundo o Notícias da TV.

Desde que assumiu a atração, em 2021, a apresentadora já presenciou diversas desistências: Fernanda Medrado, Pétala Barreiros, Deolane Bezerra, Lucas Souza, Fernanda Campos e MC Zaac estão entre os nomes que abandonaram a competição antes do fim.

Adriane Galisteu revela seu peão favorito

A apresentadora revelou que Rico Melquiades, campeão de 2021, foi quem melhor aproveitou a experiência no reality rural da Record.

Segundo ela, o ex-peão soube unir confusão, humor e a capacidade de pedir desculpas, tornando-se um dos nomes mais marcantes do programa.

"Ele tinha uma característica. Ele brigava muito, enlouquecia muito, mas ele voltava para o corpo, pedia desculpa, ele tinha humor, ele ria da própria confusão", revelou.