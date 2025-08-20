Parente de Viih Tube e ex de Davi Brito estarão em A Fazenda 2025, diz site
O possível elenco de "A Fazenda 17" segue dando o que falar! Agora, o pai da ex-BBB Viih Tube e a ex-affair do campeão Davi Brito são alvos de boatos.
Clique aqui e escute a matéria
A Fazenda 17 está deixando a internet em polvorosa com as especulações de elenco!
E meio a nomes como Rafael Cardoso e Davi Brito, cotados pela imprensa para a nova edição do reality da Record, surgiram dois novos nomes ligados a ex-BBBs. Saiba tudo!
Pai de Viih Tube e ex de Davi Brito podem estar em A Fazenda 17
"A Fazenda 17" deve ter dois reforços de peso, segundo o portal Léo Dias: Fabiano Moraes, pai da influencer e ex-BBB 21 Viih Tube, e Tamires Assis, ex-affair do vencedor do BBB 24, Davi Brito.
Recentemente, Fabiano e Viih tiveram momentos tensos na relação, devido ao que a influenciadora considerou um excesso de exposição por parte do pai durante a segunda gravidez dela. Porém, os dois se reconciliaram em abril, segundo o site.
Tamires, por sua vez, começou a se relacionar com Davi durante o Festival de Parintins em 2024.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Porém, a moça, que é musa do Boi Garantido, revelou ter "levado um bolo" do brother, o que pôs fim ao romance.
Davi teria contado a ela que estava doente quando ela se preparava para embarcar para a Bahia encontrá-lo.
Quando começa A Fazenda 17?
Fãs de A Fazenda, anotem a data: A 17ª temporada do reality estreia em 16 de setembro. Os 24 participantes devem ser anunciados apenas no primeiro episódio.