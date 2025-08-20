Parente de Viih Tube e ex de Davi Brito estarão em A Fazenda 2025, diz site

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O possível elenco de "A Fazenda 17" segue dando o que falar! Agora, o pai da ex-BBB Viih Tube e a ex-affair do campeão Davi Brito são alvos de boatos.

Clique aqui e escute a matéria

A Fazenda 17 está deixando a internet em polvorosa com as especulações de elenco!

E meio a nomes como Rafael Cardoso e Davi Brito, cotados pela imprensa para a nova edição do reality da Record, surgiram dois novos nomes ligados a ex-BBBs. Saiba tudo!

Pai de Viih Tube e ex de Davi Brito podem estar em A Fazenda 17

"A Fazenda 17" deve ter dois reforços de peso, segundo o portal Léo Dias: Fabiano Moraes, pai da influencer e ex-BBB 21 Viih Tube, e Tamires Assis, ex-affair do vencedor do BBB 24, Davi Brito.

Recentemente, Fabiano e Viih tiveram momentos tensos na relação, devido ao que a influenciadora considerou um excesso de exposição por parte do pai durante a segunda gravidez dela. Porém, os dois se reconciliaram em abril, segundo o site.

Tamires, por sua vez, começou a se relacionar com Davi durante o Festival de Parintins em 2024.

Porém, a moça, que é musa do Boi Garantido, revelou ter "levado um bolo" do brother, o que pôs fim ao romance.

Davi teria contado a ela que estava doente quando ela se preparava para embarcar para a Bahia encontrá-lo.

Quando começa A Fazenda 17?

Fãs de A Fazenda, anotem a data: A 17ª temporada do reality estreia em 16 de setembro. Os 24 participantes devem ser anunciados apenas no primeiro episódio.