fechar
A Fazenda | Notícia

Parente de Viih Tube e ex de Davi Brito estarão em A Fazenda 2025, diz site

O possível elenco de "A Fazenda 17" segue dando o que falar! Agora, o pai da ex-BBB Viih Tube e a ex-affair do campeão Davi Brito são alvos de boatos.

Por Thallys Menezes Publicado em 20/08/2025 às 20:40
Viih Tube e Davi Brito
Viih Tube e Davi Brito - Reprodução/Instagram

Clique aqui e escute a matéria

A Fazenda 17 está deixando a internet em polvorosa com as especulações de elenco!

E meio a nomes como Rafael Cardoso e Davi Brito, cotados pela imprensa para a nova edição do reality da Record, surgiram dois novos nomes ligados a ex-BBBs. Saiba tudo!

Pai de Viih Tube e ex de Davi Brito podem estar em A Fazenda 17

"A Fazenda 17" deve ter dois reforços de peso, segundo o portal Léo Dias: Fabiano Moraes, pai da influencer e ex-BBB 21 Viih Tube, e Tamires Assis, ex-affair do vencedor do BBB 24, Davi Brito.

Recentemente, Fabiano e Viih tiveram momentos tensos na relação, devido ao que a influenciadora considerou um excesso de exposição por parte do pai durante a segunda gravidez dela. Porém, os dois se reconciliaram em abril, segundo o site.

Tamires, por sua vez, começou a se relacionar com Davi durante o Festival de Parintins em 2024.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Porém, a moça, que é musa do Boi Garantido, revelou ter "levado um bolo" do brother, o que pôs fim ao romance.

Davi teria contado a ela que estava doente quando ela se preparava para embarcar para a Bahia encontrá-lo.

Quando começa A Fazenda 17?

Fãs de A Fazenda, anotem a data: A 17ª temporada do reality estreia em 16 de setembro. Os 24 participantes devem ser anunciados apenas no primeiro episódio.

Leia também

Rachel Sheherazade fala sobre sua expulsão de A Fazenda 15: "Encurralada"
A Fazenda 15

Rachel Sheherazade fala sobre sua expulsão de A Fazenda 15: "Encurralada"
A Fazenda 2025: Revelado cachês milionários dos participantes do reality rural da Record
A FAZENDA 2025

A Fazenda 2025: Revelado cachês milionários dos participantes do reality rural da Record

Compartilhe

Tags