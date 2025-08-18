A Fazenda 2025: Revelado cachês milionários dos participantes do reality rural da Record

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com valores que chegam a R$ 100 mil antes da estreia, participantes da nova temporada de A Fazenda ainda concorrem ao prêmio final de R$ 2 milhões.

A 17ª edição de A Fazenda estreia em setembro e promete agitar o público não só pelas polêmicas do elenco, mas também pelos valores que cada peão vai embolsar ao aceitar o convite da Record.

De acordo com informações de bastidores, os participantes não entram na disputa apenas de olho no prêmio final de R$ 2 milhões. Antes mesmo de o reality começar, a emissora garante um cachê inicial que, em média, gira em torno de R$ 70 mil.

Esse valor, porém, não é igual para todos: a quantia varia conforme a popularidade, a relevância midiática e o poder de engajamento de cada famoso.

O campeão do BBB 24, Davi Brito, por exemplo, será um dos que mais vai faturar nesta edição. O ex-motorista de aplicativo garantiu um cachê de R$ 100 mil, reflexo da aposta da emissora em seu potencial para movimentar o jogo e gerar grande repercussão nas redes sociais.

Além do pagamento inicial, os peões ainda podem acumular ganhos extras durante a temporada: provas com prêmios semanais, ações publicitárias e até produtos oferecidos dentro do programa entram no pacote.

As informações são do site Observatório da TV.

Quando começa 'A Fazenda 2025'?

Com 24 participantes confirmados e 95 episódios previstos, a nova edição de "A Fazenda 2025" tem estreia marcada para o dia 16 de setembro.

A Record aposta em nomes polêmicos, disputas intensas e mudanças no formato para manter o reality entre os mais falados da TV brasileira.