MC Gui acusa Record de "mão de vaca" e entrega falha em A Fazenda

Cantor revela que recebeu informações externas sobre Rico Melquiades e outros participantes, burlando a segurança do reality show.

Em uma reviravolta surpreendente, o cantor MC Gui revelou um segredo dos bastidores de "A Fazenda 13" que pode abalar as estruturas do reality show.

Segundo o funkeiro, durante seu confinamento em 2021, ele recebeu uma informação externa crucial que sua própria equipe de produção enviou, burlando as regras do programa.

A história, que mais parece um roteiro de filme de espionagem, começou com um pedido simples: tabaco. MC Gui conta que a produção do programa, em vez de comprar o produto, teria pedido à equipe do cantor para fazer a compra. Foi nesse momento que o plano foi executado.

Um dos amigos de MC Gui escreveu um bilhete minúsculo e escondeu dentro da embalagem, que foi enviada para o confinamento.

O bilhete continha informações que mudariam o jogo para o participante. A mensagem dizia que o grande favorito era Rico Melquiades e que a melhor estratégia seria se aproximar dele, além de Mileide e Aline Mineiro. O recado ainda trazia um conselho pessoal: "bebe na próxima festa, que você está muito chato".

MC Gui admitiu que demorou a encontrar a mensagem. O bilhete estava tão bem escondido que só foi descoberto na décima folha de seda, enquanto ele preparava um cigarro. Apesar de ter recebido a informação, o cantor não poupou críticas à Record.

Ele a chamou de "mão de vaca" por não ter gasto "R$ 50" na compra do material, o que, segundo ele, abriu a brecha para a falha de segurança. A revelação de MC Gui levanta sérias questões sobre a segurança e a integridade das regras em "A Fazenda".

