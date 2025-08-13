fechar
A Fazenda | Notícia

Gabriela Spanic, a "Paola Bracho", revela se estará em A Fazenda 17

"A fazenda 17" se aproxima e as especulações sobre o elenco continuam! Confira o que a atriz e cantora Gaby Spanic falou sobre convites para o reality

Por Thallys Menezes Publicado em 13/08/2025 às 21:45
Gaby Spanic
Gaby Spanic - Reprodução

A Fazenda 17 vem aí!

Com a proximidade da estreia da nova temporada, alguns famosos brasileiros e estrangeiros vem sendo cotados para o elenco pela imprensa.

Nomes como o político Alexandre Frota, o ator Rafael Cardoso e o influenciador Davi Brito estão entre os mais cogitados.

Quem também figura nas listas de possíveis participantes é Gabriela Spanic, atriz e cantora eternizada pelo papel de Paola e Paulina Bracho em "A Usurpadora".

Em entrevista, a artusta falou sobre os rumores de participação!

Gaby Spanic abre o jogo sobre convite para A Fazenda 17

Gaby Spanic participou do programa “Companhia Certa”, da RedeTV!, tendo sido perguntada se recebeu contato da produção de A Fazenda 17.

“Não me ligaram. São muitos murmurinhos e boatos, não entendo porquê", revelou, segundo a Rádio Itatiaia.

A atriz está no Brasil com sua turnê World Tour 2025, que traz releituras dançantes de seus sucessos românticos.

Anteriormente, Gaby já se destacou em outros realities mundo a fota, como o maxicano “La Casa de los Famosos”, do México, e o estadunidense “Dancing with the Stars”.

Quando começa A Fazenda 17?

A nova temporada de “A Fazenda” tem estreia prevista para 16 de setembro, com apresentação de Adriane Galisteu.

