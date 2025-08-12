fechar
Davi Brito em A Fazenda 17? Raquel Brito fala sobre suposta participação do irmão

Raquel Brito comentou sobre a possível ida do irmão Davi para A Fazenda 17 e fez mistério sobre seu envolvimento nos bastidores do reality.

Por Thallys Menezes Publicado em 12/08/2025 às 20:41
Davi Brito
Davi Brito - Reprodução/Instagram

Davi Brito em A Fazenda 17?

Em entrevista ao Central Splash, Raquel Brito falou sobre a possibilidade de seu irmão, Davi Brito, vencedor do BBB 24, participar da nova temporada.

Raquel Brito abre o jogo sobre suposta participação de Davi em A Fazenda

Na entrevista, Raquel não confirmou se o ex-BBB realmente estará no elenco do reality da Record, mas comentou que ele tem o perfil do programa, revela o Splash.

Para ela, seria importante que Davi mostrasse um lado mais descontraído.

"O que eu mais queria que ele fosse mesmo é mostrar quem é o Davi. O jeito alegre que ele é aqui em casa, a forma que ele é conosco. Eu queria que ele fosse o que ele não foi no Big Brother", disse.

Raquel participou da última temporada de A Fazenda, mas deixou a competição por questões de saúde. 

Apesar de garantir que vai torcer pelo irmão, Raquel afirmou que não terá condições de trabalhar ao lado dele caso ele entre no programa.

"Brinquei com ele que ele fosse com a família dele, ele não contasse comigo, porque eu não tinha estrutura. E, se ele fosse, ele colocasse realmente uma equipe, porque é um programa que precisa mesmo de pessoas mais experientes do que eu", destacou.

Quando começa A Fazenda 17?

A nova temporada vem aí! "A Fazenda 17" estreia em 15 de setembro de 2025. Adriane Galisteu segue no comando do reality, gravado em Itapecerica da Serra (SP).

