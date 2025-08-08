fechar
A Fazenda |

A Fazenda 2025: Descubra o salário astronômico de Adriane Galisteu, segundo colunista

A Fazenda 17 vem aí, com Adriane Galisteu no comando! Confira supostos valores da apresentadora para comandar o reality da Record.

Por Thallys Menezes Publicado em 08/08/2025 às 21:03 | Atualizado em 08/08/2025 às 21:04
Apresentadora Adriane Galisteu
Apresentadora Adriane Galisteu - Divulgação/Record

Peões e peoas de todo o Brasil, preparem-se!

"A Fazenda 17" chega em breve na tela da Record, com previsão de estreia para 16 de setembro. 

Adriane Galisteu segue no comando da atração, e informações recentes sobre seu salário na casa têm chamado a atenção dos internautas.

Qual é o salário de Adriane Galisteu em A Fazenda 2025?

Para "A Fazenda 17", Adriane Galisteu receberá salário fixo de R$ 200 mil mensais, revela o colunista André Romano.

Porém, engana-se quem pensa que esse é o único ganho da apresentadora. A receita total pode chegar a mais de R$ 800 mil mensais, com o acréscimo de bônus publicitários e acordos comerciais associados ao reality.

Com isso, o suposto salário de Galisteu seria um dos mais altos da TV aberta brasileira.

André revela ainda que Galisteu está no Top 10 do Celeb Score, índice que monitora a percepção do

Quem já apresentou A Fazenda?

Galisteu apresenta A Fazenda desde a 13ª temporada do reality, exibida em 2021. Ela substituiu Marcos Mion no comando do programa, tornando-se a primeira mulher a assumir o posto.

Durante as dezessete temporadas, o programa já teve os seguinte apresentadores:

  • Britto Júnior - 2009 a 2014
  • Roberto Justus - 2015 a 2017
  • Marcos Mion - 2018 a 2020
  • Adriane Galisteu - De 2021 em diante

