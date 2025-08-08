A Fazenda 2025: Descubra o salário astronômico de Adriane Galisteu, segundo colunista

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A Fazenda 17 vem aí, com Adriane Galisteu no comando! Confira supostos valores da apresentadora para comandar o reality da Record.

Clique aqui e escute a matéria

Peões e peoas de todo o Brasil, preparem-se!

"A Fazenda 17" chega em breve na tela da Record, com previsão de estreia para 16 de setembro.

Adriane Galisteu segue no comando da atração, e informações recentes sobre seu salário na casa têm chamado a atenção dos internautas.

Qual é o salário de Adriane Galisteu em A Fazenda 2025?

Para "A Fazenda 17", Adriane Galisteu receberá salário fixo de R$ 200 mil mensais, revela o colunista André Romano.

Porém, engana-se quem pensa que esse é o único ganho da apresentadora. A receita total pode chegar a mais de R$ 800 mil mensais, com o acréscimo de bônus publicitários e acordos comerciais associados ao reality.

Com isso, o suposto salário de Galisteu seria um dos mais altos da TV aberta brasileira.

André revela ainda que Galisteu está no Top 10 do Celeb Score, índice que monitora a percepção do

Quem já apresentou A Fazenda?

Galisteu apresenta A Fazenda desde a 13ª temporada do reality, exibida em 2021. Ela substituiu Marcos Mion no comando do programa, tornando-se a primeira mulher a assumir o posto.

Durante as dezessete temporadas, o programa já teve os seguinte apresentadores:

Britto Júnior - 2009 a 2014

Roberto Justus - 2015 a 2017

Marcos Mion - 2018 a 2020