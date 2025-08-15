fechar
Jesus Luz, ex de Madonna, estará em A Fazenda 2025, diz colunista

Cotado para A Fazenda 17, Jesus Luz movimenta os bastidores da Record TV, mas emissora mantém sigilo sobre os futuros participantes.

Por Thallys Menezes Publicado em 15/08/2025 às 16:48
Modelo Jesus Luz
Modelo Jesus Luz - Reprodução/Instagram

"A Fazenda 17" pode ter ganhado mais um peão!

Foi a vez do nome de Jesus Luz, ex-namorado brasileiro de Madonna, voltar a circular nos bastidores da televisão, dessa vez, vinculado ao reality, que estreia em setembro.

Jesus Luz pode estar em A Fazenda 17

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, o modelo, ator e DJ teria assinado contrato para integrar o elenco da 17ª temporada de A Fazenda.

Conhecido mundialmente pelo relacionamento que manteve com Madonna entre 2008 e 2010, ele construiu carreira como ator, empreendedor e figura constante nas passarelas, revela o Notícias da TV.

Embora a notícia tenha agitado os fãs de reality shows, a Record segue sem confirmar oficialmente nenhum participante antes do anúncio oficial, mantendo o mistério em torno da lista de peões. 

Além de sua carreira musical, com álbuns como "Every Single Girl Tonight", Jesus Luz acumula participações como ator na TV, nas novelas "Aquele Beijo" (2012) e "Guerra dos Sexos" (2013), da Globo.

O modelo também já concorreu em um reality da Record: o "Dancing Brasil", em 2017.

Quando estreia A Fazenda 17?

Temos data marcada para a estreia! A nova temporada do reality começa a ir ao ar em 16 de setembro. 

Ao contrário de edições anteriores, o programa não terá o Paiol. Os 24 participantes entrarão direto na casa.

