Esposa de Roberto Justus revela se estará em A Fazenda 2025

"A Fazenda 17" já está dando o que falar! Ana Paula Siebert Justus, esposa de Roberto Justus, abriu o jogo sobre os boatos de participação no reality.

Por Thallys Menezes Publicado em 14/08/2025 às 22:20
Roberto Justus, Ana Paula Siebert, e Vicky
Roberto Justus, Ana Paula Siebert, e Vicky - Reprodução/Instagram

"A Fazenda 17" ainda nem começou, mas já está dando o que falar!

Nas listas de possíveis participantes do reality, figura o nome de Ana Paula Siebert Justus, esposa do empresário e ex-apresentador Roberto Justus.

Agora, a influenciadora falou abertamente sobre os rumores.

Ana Paula Siebert Justus vai estar em A Fazenda 2025?

Casada desde 2015 com Roberto Justus, Ana Paula é mãe de Vicky, de 5 anos, filha do executivo. Recentemente, o casal causou polêmica ao posar com a menina e uma bolsa de luxo dela, avaliada em cerca de R$ 8,2 mil.

Em meio às atuais especulações, Ana foi perguntada sobre sua suposta participação no reality rural da Record, como revela o site Purepeople.

"Por que todas as páginas de fofoca estão falando que você vai para a 'A Fazenda'?", perguntou um de seus seguidores, de acordo com a matéria.

Ana Paula não fugiu do questionamento: "Eu recebi essa fofoca. Mas trata-se de uma fofoca mesmo. Nunca houve essa possibilidade", disse.

Quem vai estar em A Fazenda 2025?

  • Rafael Cardoso - Ator
  • Rayane Figliuzzi - Influenciadora e namorada do cantor Belo
  • Fefito - Jornalista
  • Camila Loures - Influenciadora
  • MC Guimê - Cantor e ex-BBB
  • Alexandre Frota - Político e ex-ator
  • Karin Hils - Cantora e ex-Rouge 

