Esposa de Roberto Justus revela se estará em A Fazenda 2025
"A Fazenda 17" já está dando o que falar! Ana Paula Siebert Justus, esposa de Roberto Justus, abriu o jogo sobre os boatos de participação no reality.
Clique aqui e escute a matéria
"A Fazenda 17" ainda nem começou, mas já está dando o que falar!
Nas listas de possíveis participantes do reality, figura o nome de Ana Paula Siebert Justus, esposa do empresário e ex-apresentador Roberto Justus.
Agora, a influenciadora falou abertamente sobre os rumores.
Ana Paula Siebert Justus vai estar em A Fazenda 2025?
Casada desde 2015 com Roberto Justus, Ana Paula é mãe de Vicky, de 5 anos, filha do executivo. Recentemente, o casal causou polêmica ao posar com a menina e uma bolsa de luxo dela, avaliada em cerca de R$ 8,2 mil.
Em meio às atuais especulações, Ana foi perguntada sobre sua suposta participação no reality rural da Record, como revela o site Purepeople.
"Por que todas as páginas de fofoca estão falando que você vai para a 'A Fazenda'?", perguntou um de seus seguidores, de acordo com a matéria.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Ana Paula não fugiu do questionamento: "Eu recebi essa fofoca. Mas trata-se de uma fofoca mesmo. Nunca houve essa possibilidade", disse.
Quem vai estar em A Fazenda 2025?
- Rafael Cardoso - Ator
- Rayane Figliuzzi - Influenciadora e namorada do cantor Belo
- Fefito - Jornalista
- Camila Loures - Influenciadora
- MC Guimê - Cantor e ex-BBB
- Alexandre Frota - Político e ex-ator
- Karin Hils - Cantora e ex-Rouge