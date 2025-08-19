Rachel Sheherazade fala sobre sua expulsão de A Fazenda 15: "Encurralada"
Rachel Sheherazade relembra sua expulsão de A Fazenda 15 e explica reação em briga polêmica com Jenny Miranda: "Regras são regras".
A jornalista e apresentadora Rachel Sheherazade abriu o jogo sobre ter protagonizado uma das expulsões mais comentadas de A Fazenda.
Participante da 15ª temporada do reality da Record, a ex-âncora do SBT foi retirada do jogo após discussão com Jenny Miranda.
Rachel Sheherazade opina sobre sua expulsão em A Fazenda 15
Em entrevista a Flávio Ricco, na LeoDias TV, Rachel reconheceu que sua saída foi consequência direta do regulamento. “Se tava no contrato, é por que foi justo. Regras são regras”, afirmou, em tom categórico.
Ainda assim, deixou claro que não se arrepende da forma como reagiu diante da situação que culminou em sua eliminação.
A ex-peoa explicou que a confusão com Jenny Miranda ocorreu em um ambiente de forte pressão psicológica. Segundo ela, o gesto que acabou lhe custando a permanência no programa não passou de uma reação instintiva.
"Foi uma reação instintiva. Eu tava encurralada por uma pessoa agressiva, que tinha tido ataques de agressividade contra outros participantes, onde eu estava só com ela e ela avançou para cima de mim. Então instintivamente eu achei que ela fosse me agredir", disse Rachel.
A Fazenda 15 foi vencida pela influenciadora Jaquelline Grohalski, com André Gonçalves como vice-campeão. Antes de sua expulsão, Rachel chegou a figurar como favorita ao prêmio.
Participantes que já foram expulsos de A Fazenda
A Fazenda 4 - Duda Yankivich (agressão)
A Fazenda 5 - Lucas Barreto (ameaça)
A Fazenda 10 - Nadja Pessoa (tentativa de agressão) e Catia Paganote (agressão)
A Fazenda 11 - Phellipe Haagensen (assédio)
A Fazenda 14 - Tiago Ramos e Shayan Haghbin (agressão)
A Fazenda 15 - Rachel Sheherazade (agressão)