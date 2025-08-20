fechar
Reality | Notícia

Péricles entra para o time de jurados do 'The Voice Brasil'

Também serão jurados do reality musical Mumuzinho, a dupla sertaneja Matheus e Kauan e Duda Beat. Programa será exibido pelo SBT e Disney Plus

Por Marilia Pessoa Publicado em 20/08/2025 às 12:52
Péricles é conhecido pelo seu trabalho no gênero pagode. - Divulgação

Péricles entrou para o time de jurados da nova temporada do programa 'The Voice Brasil', que será exibido pelo SBT e pelo Disney+. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (20).

Entre os quatro jurados que farão parte desta temporada do reality show musical, estão Péricles, Mumuzinho, Duda Beat e a dupla Matheus e Kauan.

A nova temporada do reality, que será exibida tanto na TV aberta quanto no streaming, vai manter o formato que o público já conhece, com as audições às cegas, as batalhas e as apresentações ao vivo.

A Disney+ vai trazer conteúdos extras exclusivos além dos episódios exibidos no streaming e na TV Aberta.

"Além dessa exclusividade, todos os episódios estarão disponíveis na íntegra no streaming para quem perder a exibição ao vivo, tornando o Disney+ o destino ideal para que o assinante tenha uma experiência completa e estendida do show e possa assistir aos conteúdos quando e onde quiser", disse a emissora.

O programa será apresentado por Tiago Leifert e terá direção artística de J.B de Oliveira, o Boninho. As gravações começam em setembro no Quanta Estúdios, em São Paulo.

A estreia do The Voice Brasil está prevista para outubro.

