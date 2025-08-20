Péricles entra para o time de jurados do 'The Voice Brasil'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Também serão jurados do reality musical Mumuzinho, a dupla sertaneja Matheus e Kauan e Duda Beat. Programa será exibido pelo SBT e Disney Plus

Clique aqui e escute a matéria

Péricles entrou para o time de jurados da nova temporada do programa 'The Voice Brasil', que será exibido pelo SBT e pelo Disney+. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (20).

Entre os quatro jurados que farão parte desta temporada do reality show musical, estão Péricles, Mumuzinho, Duda Beat e a dupla Matheus e Kauan.

A nova temporada do reality, que será exibida tanto na TV aberta quanto no streaming, vai manter o formato que o público já conhece, com as audições às cegas, as batalhas e as apresentações ao vivo.

A Disney+ vai trazer conteúdos extras exclusivos além dos episódios exibidos no streaming e na TV Aberta.

"Além dessa exclusividade, todos os episódios estarão disponíveis na íntegra no streaming para quem perder a exibição ao vivo, tornando o Disney+ o destino ideal para que o assinante tenha uma experiência completa e estendida do show e possa assistir aos conteúdos quando e onde quiser", disse a emissora.

O programa será apresentado por Tiago Leifert e terá direção artística de J.B de Oliveira, o Boninho. As gravações começam em setembro no Quanta Estúdios, em São Paulo.

A estreia do The Voice Brasil está prevista para outubro.

