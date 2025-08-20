Péricles entra para o time de jurados do 'The Voice Brasil'
Também serão jurados do reality musical Mumuzinho, a dupla sertaneja Matheus e Kauan e Duda Beat. Programa será exibido pelo SBT e Disney Plus
Péricles entrou para o time de jurados da nova temporada do programa 'The Voice Brasil', que será exibido pelo SBT e pelo Disney+. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (20).
Entre os quatro jurados que farão parte desta temporada do reality show musical, estão Péricles, Mumuzinho, Duda Beat e a dupla Matheus e Kauan.
A nova temporada do reality, que será exibida tanto na TV aberta quanto no streaming, vai manter o formato que o público já conhece, com as audições às cegas, as batalhas e as apresentações ao vivo.
A Disney+ vai trazer conteúdos extras exclusivos além dos episódios exibidos no streaming e na TV Aberta.
"Além dessa exclusividade, todos os episódios estarão disponíveis na íntegra no streaming para quem perder a exibição ao vivo, tornando o Disney+ o destino ideal para que o assinante tenha uma experiência completa e estendida do show e possa assistir aos conteúdos quando e onde quiser", disse a emissora.
O programa será apresentado por Tiago Leifert e terá direção artística de J.B de Oliveira, o Boninho. As gravações começam em setembro no Quanta Estúdios, em São Paulo.
A estreia do The Voice Brasil está prevista para outubro.