Estrela da Dança dos Famosos, Duda Santos surge de biquíni e mostra corpo de ‘boneca’
Duda Santos, atriz, na última sexta-feira (22), apareceu de biquíni em seu perfil no storie, curtindo uma praia. A global mostrou o corpo ‘boneca’ e impressionou.
No elenco da Dança dos Famosos, a atriz não esconde a expectativa de se tornar campeã da edição. “Eu vou estar no Dança dos Famosos esse ano. Tô muito animada, tô muito feliz, tô muito ansiosa. Eu espero que você me passe a coroa de campeã. Um beijo, até já!”, disse.
Duda Santos roubou a cena como protagonista de Garota do Momento, trama de Alessandra Poggi, como a valente Beatriz. O sucesso foi enorme e a atriz renovou seu contrato com a Globo, segundo a coluna Play, do jornal O Globo.
“Interpretar Beatriz tem sido uma das experiências mais intensas e transformadoras da minha vida. Ela me ensinou tanto sobre força e vulnerabilidade, além da importância de manter a essência, mesmo quando tudo ao nosso redor muda. A construção dessa personagem me desafiou de maneiras que jamais imaginei e sou muito grata por isso. Nos bastidores, o clima já é de saudade. Nos apegamos às pessoas e à rotina. É uma mistura de realização e despedida. Fico com o coração apertado, mas também muito grata por ter vivido algo tão especial”, comentou a atriz.
