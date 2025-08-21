Lívia Inhudes, ex-atriz de ‘Chiquititas’, posa de topless e sensualiza na web
Lívia Inhudes, conhecida por ter vivido a órfã Vivi na novela Chiquititas (2013), do SBT, usou as redes sociais e repercutiu entre os milhares de seguidores ao posar de topless.
Através dos Stories do Instagram, a ex-atriz mirim curtiu um passeio de lancha ao lado de amigos no Rio de Janeiro e reuniu fotos do seu momento de diversão, em que renovou o bronzeado da melhor forma.
Para a ocasião, Lívia Inhudes usou um biquíni sem alça, fio-dental e com estampa de oncinha durante o passeio, que também contou com a presença do ator Leon Marques. Além disto, ela também se refrescou no mar e desfrutou de um churrasquinho na lancha com os amigos.
“A quarta-feira mais fraca do Rio de Janeiro. Esqueça tudo. Gente, que delícia”, disse a ex-atriz de Chiquititas, em um dos registros. Nas telinhas, Lívia não é vista nos folhetins desde que integrou o elenco de Salve-se Quem Puder (2020), na Globo.
