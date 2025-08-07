De biquíni vermelho, Julia Puzzuoli curte clima ensolarado em grande estilo e exibe corpaço
A influenciadora Julia Puzzuoli encantou seus seguidores ao compartilhar nas redes sociais fotos de um dia perfeito aproveitando o clima ensolarado em grande estilo.
Em uma série de imagens postadas no Instagram, Julia aparece deslumbrante durante um passeio de barco, usando um biquíni vermelho que realçou ainda mais sua forma física impecável.
A escolha da peça destacou o bronzeado da influenciadora e também seu corpaço sarado, fruto de um estilo de vida ativo e saudável que ela compartilha com seus seguidores.
As fotos, tiradas sob o céu azul e com o mar como plano de fundo, mostram Julia sorridente e radiante. Diante disso, seus seguidores rapidamente inundaram a seção de comentários com elogios carinhosos para ela. “Maravilhosa!”, escreveu um fã. “Você é a definição de beleza e elegância”, acrescentou outro. “Que corpo incrível! Inspiração total”, comentou uma seguidora.