Agatha Sá, namorada de Filipe Ret, exibe resultado dos treinos em fotos de biquíni
Agatha Sá, a influenciadora digital que tem conquistado o coração de seus seguidores, vem se destacando ainda mais na mídia desde que assumiu o relacionamento com o rapper Filipe Ret, em junho do ano passado. Com mais de 1,7 milhão de seguidores no Instagram, ela tem utilizado suas redes sociais para compartilhar momentos da sua vida e de sua rotina de treinos, recebendo uma avalanche de elogios em cada nova publicação.
Recentemente, Agatha postou uma série de fotos em que aparece de biquíni, chamando a atenção não só pela sua beleza estonteante, mas também pelos resultados de seus treinos. O destaque nas imagens ficou por conta de seu piercing no umbigo e suas curvas tatuadas.
Os comentários de seus seguidores foram uma verdadeira celebração à sua beleza. “Maravilhosa”, “A mais gata”, “Mulher mais linda do meu insta”, “Que perfeição” e “Uma mulher espetacular” foram apenas alguns dos elogios que Agatha recebeu.